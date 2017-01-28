به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در سفر به استان هرمزگان و حضور در پایگاه دریابانی قشم، با یک فروند شناور تندروی ۶۰ فوتی از نوار مرزی استان و جزایر لارک،هرمز و هنگام بازدید و از نزدیک نحوه نظارت دریابانان استان از حوزه استحفاظی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده مرزبانی ناجا در ادامه با حضور در جلسه جمع بندی نظارتی فرماندهی دریابانی هرمزگان با تاکید بر اجرای راهبردهای مرزبانی ناجا در دریا و تقویت یگان های مرزی این حوزه، گفت: اولویت اصلی ما حفاظت از مرزها و در کنار آن مبارزه با قاچاق و جلوگیری از تجاوزات مرزی، سرقت های دریایی و ساماندهی شناورها است.

وی با بیان اینکه نگاه باید به سمت خط مقدم مرز باشد بر حفظ، مراقبت و جلوگیری از تجاوزات مرزی و ترددهای غیرمجاز در مرزها تاکید و تصریح کرد: در ماموریت ها باید اولویت گذاری از اهداف مهم تلقی شود، بایستی ماموریت های دریابانی از محدوده ساحل جدا و به سمت عمق دریا و نوار مرز دریایی حرکت کند.

سردار رضایی، راه اندازی و تشکیل گروه رزمی در دریا را برای تقویت مرزهای دریایی کشور ضروری و مهم بیان کرد و ادامه داد: با تشکیل گروه رزمی در مناطق مرز دریایی و نیز استفاده از پاسگاه های شناور مرزی به عنوان دیده بان می توان در پیشبرد ماموریت های این حوزه موفق تر عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما مرزبان هستیم نه ساحل بان، تصریح کرد: هر چقدر از ساحل فاصله بگیریم و به سمت عمق دریا و نوار مرز پیش برویم در ماموریت های دریایی موفق تر عمل خواهیم کرد.

فرمانده مرزبانی ناجا به تقویت گارد شیلات، تقسیم بندی وظایف و ماموریت های دریایی نیز اشاره و تاکید کرد: گارد شیلات به عنوان یک رده و توان عملیاتی مکمل ماموریت های مرزبانی است، در این رده بایستی با تعامل و همکاری اداره کل شیلات و با تعیین وظایف، ماموریت سرویس دهی و سرویس گیری را انجام دهد.

سردار رضایی، افزایش چشمگیر کشفیات دریابانی استان هرمزگان نسبت به سال قبل و امنیت مرزهای آبی استان را نتیجه تلاش، ایثار، از خود گذشتگی مرزبانان و نیز هدفمند شدن ماموریت ها عنوان کرد و گفت: البته خانواده های معظم مرزبانان نیز در این موفقیت ها نقش مهمی داشته اند، با فراهم کردن بستر مناسب در خانه زمینه را برای تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران در دریابانی استان را فراهم کرده اند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بیان عنوان من انقلابیم و شاخصه های این عنوان، گفت: اشرافیت در کار، مردم دوستی، برای رضای خدا کار کردن، کار را زمین نگذاشتن، روح الهی را بر کار حاکم کردن را از جمله اقداماتی دانست که با شعار "من یک انقلابی ام" سنخیت دارد.