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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

کشف یک میلیارد و۳۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه از باند سارقان منزل

کشف یک میلیارد و۳۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه از باند سارقان منزل

رئیس پلیس آگاهی اصفهان فرماندهی انتظامی استان از دستگیری اعضای باند چهار نفره سارقان منزل و کشف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه از آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ ستار خسروی اظهار کرد: درپی وقوع سرقت منزل در حوزه شرق شهرستان اصفهان، موضوع به صورت وی‍ژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی های صورت گرفته و جمع آوری دلایل و مدارک لازم سرانجام توانستند هویت فردی که اقدام به سرقت از یکی از منازل کرده و دارای سوابق متعدد کیفری بود را شناسایی کنند.

این مقام مسئول عنوان کرد:‌ این متهم طی عملیات غافلگیرانه توسط کارآگاهان دستگیر و پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به چندین فقره سرقت منزل با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد که با همکاری وی سه نفر دیگر از اعضای این باند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ خسروی گفت: در ادامه با تلاش کارآگاهان طی یک عملیات دقیق و حساب شده سه نفر از مالخران اموال مسروقه این پرونده نیز شناسایی و دستگیرشدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه در مجموع تعداد هفت نفر در این پرونده دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند گفت: با اعترافات متهمان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه شامل طلاجات و وجوه نقد کشف شد.

کد مطلب 3889837

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