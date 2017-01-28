کشف یک میلیارد و۳۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه از باند سارقان منزل

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ ستار خسروی اظهار کرد: درپی وقوع سرقت منزل در حوزه شرق شهرستان اصفهان، موضوع به صورت وی‍ژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی های صورت گرفته و جمع آوری دلایل و مدارک لازم سرانجام توانستند هویت فردی که اقدام به سرقت از یکی از منازل کرده و دارای سوابق متعدد کیفری بود را شناسایی کنند.

این مقام مسئول عنوان کرد:‌ این متهم طی عملیات غافلگیرانه توسط کارآگاهان دستگیر و پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به چندین فقره سرقت منزل با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد که با همکاری وی سه نفر دیگر از اعضای این باند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ خسروی گفت: در ادامه با تلاش کارآگاهان طی یک عملیات دقیق و حساب شده سه نفر از مالخران اموال مسروقه این پرونده نیز شناسایی و دستگیرشدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه در مجموع تعداد هفت نفر در این پرونده دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند گفت: با اعترافات متهمان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه شامل طلاجات و وجوه نقد کشف شد.