برنامه دانشگاهها برای دهه فجر/ پیاده راه انقلاب در مقابل دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های وزارت علوم برای دهه فجر گفت: کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر در وزارت علوم تشکیل شد که نمایندگان دانشگاه های مختلف و دستگاه های اجرایی در این کمیته حضور داشتند.

وی افزود: برنامه های مربوط به ایام دهه فجر در دانشگاه ها تدوین و ابلاغ شده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: از روش های خلاقانه ای که دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی و مجامع فرهنگی دانشجویی برای دهه فجر دارند استفاده خواهد شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاهیان ۱۷ بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمان های امام(ره)، مقام معظم رهبری و شهدا تجدید میثاق می کنند.

وی گفت: همچنین از جامعه دانشگاهی کشور دعوت شده تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور پرشوری داشته باشند.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: همچنین در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه پیاده راه انقلاب با مشارکت دستگاه های اجرایی در مقابل دانشگاه تهران برگزار می شود.

هاشمی اظهار داشت: از دانشگاه ها درخواست کردیم تا جلسات سخنرانی چهره ها و افراد دانشگاهی را در ایام دهه فجر برگزار کنند.

وی تاکید کرد: به دانشگاه ها ابلاغ کردیم تا برنامه های مربوط به ایام دهه فجر با رویکرد مشارکت جویانه برگزار شود و بر این اساس زمینه حضور و فعالیت اساتید و دانشجویان در این برنامه ها فراهم شود.