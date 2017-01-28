  1. استانها
  2. خوزستان
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

سامانه جدید گردوخاک امشب وارد اهواز می شود

سامانه جدید گردوخاک امشب وارد اهواز می شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش بینی ورود سامانه جدید گرد و خاک ابه استان خوزستان خبر داد.

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های هواشناسی از امشب سامانه جدید گرد و غبار از سوی کانون های خارجی به استان خوزستان وارد می شود.

وی افزود: مناطق جنوبی و مرزی استان یعنی شهرهایی چون اهواز، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان از ورود این سامانه جدید متاثر خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از فردا تا سه روز آینده پیش بینی آسمانی صاف و جوی آرام برای استان خوزستان را داریم.

بهادری تصریح کرد: امشب بارش های رگباری و پراکنده را برای مناطق و شهرهای شمالی و شرقی خوزستان نیز پیش بینی می کنیم.

وی بیان کرد: روز گذشته شهرهایی همچون آبادان، خرمشهر و ماهشهر نیز مانند اهواز شاهد پدیده گرد و خاک بودند ولی بیشترین شدت گرد و خاک در اهواز بود.

کد مطلب 3889859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها