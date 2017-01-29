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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

از شورای گسترش آموزش عالی؛

شعبه دانشگاه علم و صنعت در عراق مجوز گرفت

شعبه دانشگاه علم و صنعت در عراق مجوز گرفت

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: روز گذشته شورای گسترش وزارت علوم مجوز راه اندازی تاسیس شعبه این دانشگاه در اربیل عراق را صادر کرد.

محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته مذاکرات و مقدمات راه اندازی شعبه دانشگاه علم و صنعت در اربیل عراق آغاز شده بود که روز گذشته شورای گسترش وزارت علوم مجوز لازم برای راه اندازی این مرکز را صادر کرد.

وی افزود: برنامه داریم تا شهریورماه سال ۹۶ شعبه دانشگاه علم و صنعت در اربیل عراق را راه اندازی کنیم تا از مهرماه سال آینده بتوانیم در این مرکز پذیرش دانشجو داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در شعبه این دانشگاه در اربیل قرار است دانشجوی دوره کارشناسی پذیرش شود و در سال های آینده برنامه ریزی برای پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیز صورت می گیرد.

کد مطلب 3889873

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