موافقت وزارت بهداشت با طرح پذيرش دانشجوي پزشكي از ليسانس

دكتر باقر لاريجاني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: ما در دانشگاه علوم پزشكي تهران جنبه هاي مختلف اين نوع پذيرش را در دنيا مورد بررسي قرار داده ايم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران ياد آور شد: شرايط برگزاري اين دوره در دانشگاه هاي خارج از كشور بررسي شده و طرحي براي چگونگي طي مسير طراحي شده است.

وي از بررسي زمان انجام اين طرح خبر داد و گفت: مراحل برنامه درسي اين دوره و زمان بندي پذيرش دانشجويان در حال بحث و بررسي است. هم اكنون 125 دانشگاه در دنيا از اين روش بهره مي گيرند.

لاريجاني اضافه كرد: دانشجويان پس از گذراندن دوره علوم پايه و يا رشته هاي مرتبط با پزشكي در اين دوره شركت داده مي شوند. دليل اين امر طولاني بودن رشته پزشكي است زيرا يك فرد پس از دبيرستان بلافاصله وارد رشته پزشكي مي شود و ممكن است نتواند خود را با شرايط اين رشته وفق دهد.

به گزارش مهر، در صورت پذيرش دانشجو در اين طرح، ظرفيت دانشگاه علوم پزشكي تهران در رشته پزشكي به دو بخش تقسيم مي شود و بخشي از آن براي پذيرش از كنكور سراسري در يك نوبت پذيرش و بخش ديگر آن براي پذيرش از دوره ليسانس و در نوبت ديگر پذيرش تعيين مي شود.