مدیران استان همدان نباید تحت تاثیر قدرت خارج از سیستم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه معاون برنامه‌ریزی فرماندار همدان محور توسعه هر جامعه‌ای را نیروی انسانی دانست و گفت: نیروی انسانی موفق باید تخصص، تعهد و اخلاق داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر در مدیریت امروزی تخصص و تعامل وجود نداشه باشد موفقیتی نیز وجود نخواهد داشت، گفت: یک مدیر حرفه‌ای برای موفقیت در کار خود باید تعامل داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مدیرانی که در اثر لیاقت خود پستی را قبول می‌کنند و به جایی یا کسی وابسته نیستند قدرتمندتر عمل می‌کنند، گفت: مدیران نباید تحت تاثیر قدرت خارج از سیستم باشند.

عراقی با بیان اینکه کسانی که به پستی می‌رسند باید به همه قدرت‌های سازمانی و ساختاری که نظام جمهوری اسلامی تعیین کرده‌ احترام بگذارد، گفت: مدیران حق اطلاع‌رسانی خارج از ضابطه کاری خود را ندارند.

دولت خود را در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره متعهد می داند

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه دولت خود را در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره متعهد می داند، گفت: بخش‌ خصوصی نیز باید پای کار باشد و در این زمینه اعتبارات دولتی می‌تواند محرکی برای اعتبارات بخش خصوصی باشد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ هویت همدان در شهرسازی و بیان اینکه ساخت و سازها باید براساس ضوابط ایرانی- اسلامی باشد، تاکید کرد: دولت، سند بازآفرینی را تنظیم کرده و مناطقی که در این طرح قرار گرفته‌اند مشخص شده‌است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه با طراحی سند بازآفرینی اتفاقات خوبی در شهرها و به خصوص شهر همدان ایجاد خواهد شد، به سفر رئیس جمهور به استان همدان و دستاوردهای این سفر اشاره کرد و گفت: در اتمام پروژه‌های عمرانی نباید به طور قاطعانه زمان تکمیل و افتتاح را بیان کرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان اکباتان به دلیل اعتباری به حالت رکود درآمده بود اما اکنون فعال است، گفت: بیمارستان اکباتان مشکل اعتباری ندارد و عملیات به سرعت در حال انجام است.

۱۴۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان همدان افتتاح می‌شود

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه امسال و همزمان با دهه فجر پروژه‌های عمرانی شهرستان همدان افتتاح و اجرای آنها عملیاتی خواهدشد، اظهارکرد: ۱۴۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان همدان به افتتاح می‌رسند.

علی تعالی با اشاره به آغاز عملیات ۳۷ پروژه با ۸ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان همدان، افزود: عملیات اجرایی ۳۷ مرکز بهداشتی در شهر همدان که ۲۰ مرکز مختص شهر همدان است با ۱۴ میلیاردتومان شروع و کلنگ‌زنی خواهدشد.

فرماندار همدان با بیان اینکه سیاست‌های دولت در حوزه عمرانی تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره است، ادامه داد: تنها ۸ میلیارد تومان برای شروع و اجرایی شدن پروژه‌ها پیش بینی شده چراکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره اولویت دولت است.

وی هدفمند کردن توزیع اعتبارات و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان همدان ۵۸۰ میلیارد اعتبار به استان همدان اختصاص یافت.

فرماندار همدان با بیان اینکه بعضی از اعتبارات دارای کارکرد ملی بود اما تحریک بسیار خوبی در سطح مرکز استان ایجاد کرد، گفت: تکمیل راه‌آهن از دو طرف در حال انجام است و با قولی که از استاندار گرفته شده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه اولین استانی که ستاد تسهیل و رفع موانع را تشکیل داد همدان بود، عنوان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی که افراد زیادی در آنها مشغول کار بودند و تعطیل شده بود با گرفتن تسهیلات جدید به عرصه تولید برگشتند.

وی با بیان اینکه امیدواریم در باقیمانده عمر دولت و با کمک مدیران پروژه‌های تعریف شده به اتمام برسد، عنوان کرد: مدیران باید برای تکمیل پروژه‌ها تلاش کنند.

معاون سابق برنامه‌ریزی فرماندار همدان نیز با بیان اینکه ۱۸ ماه و دو روز به عنوان معاون برنامه‌ریزی در شهرستان همدان خدمت کردم، اظهارداشت: در طول مدیریت خود یک جمله در تضعیف مدیر و کارشناسی به زبان نیاوردم اما در جلسات خصوصی تذکرات لازم را دادم.

بودجه‌ها و اعتبارات براساس تلاش‌ دستگاه‌ها مشخص و در اختیار آنها قرار می‌گرفت

حسین افشاری با بیان اینکه برنامه محوری جایگزین نیرومحوری شده بود، افزود: بودجه‌ها و اعتبارات براساس تلاش‌ دستگاه‌ها مشخص و در اختیار آنها قرار می‌گرفت.

افشاری با بیان اینکه گردشگری محور توسعه است و باید پروژه های نیمه کاره این بخش تکمیل شود، عنوان کرد: زیرساخت‌های گردشگری در حوزه خدمات زیربنایی خوب پیش رفته است.

وی با بیان اینکه مسیرهای توسعه گردشگری مشکل دارد، عنوان کرد: باید برای توسعه گردشگری همدان برنامه ریزی مدون داشت.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار همدان نیز با بیان اینکه یکی از وی‌ژگی‌های دولت تدبیر و امید دقت در برنامه‌ریزی بوده است، گفت: نمونه بارز این اقدام احیا سازمان برنامه و بودجه بوده است.

رضا زمانی به برنامه‌ ششم توسعه اشاره و عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید برنامه پنجم توسعه را مطالعه کرده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف آن، از آن برای ادامه کار کمک گیرند.