سیاست خارجی ترامپ راهبردی نیست/ لزوم کاهش تنش اروپا با روسیه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رسما از روز ۲۰ ژانویه کار خود را آغاز کرد.

اظهارات و موضع گیری های دونالد ترامپ در خصوص بسیاری از مسائل جهانی در هفته های گذشته حکایت از آن دارد جهان شاهد شروع فصلی تازه در سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.

از موضوعات بین المللی که وی به موضع گیری در خصوص آنها پرداخته و موجبات تردیدهایی را در میان رهبران جهان ایجاد کرده است اظهارات وی درباه برجام، سیاست چین واحد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و پیمان تجارت ترانس پاسیفیک(TPP) هستند.

در گفتگو با پروفسور «آرشین ادیب مقدم» رئیس مرکز مطالعات ایرانی مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به موضوعات و چالش های پیش روی جهانیان در دوره ریاست جمهور ترامپ پرداخته ایم که مشروح آن در زیر آمده است.

*ترامپ اعلام کرده است که کشورهای عضو ناتو باید سهم عضویت خود در این سازمان را بپردازند.(در گذشته آمریکا سهم کشورهایی را که نمی توانستند حق عضویت را بپردازند را تقبل می کرد و می پرداخت)، در پاسخ به این درخواست ترامپ، کشورهای اروپایی اعلام کردند پیمان دفاعی خودشان را تشکیل خواهند داد. آیا به نظر شما روابط ناتو و آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ با مشکل مواجه خواهد شد؟



مدت ها قبل گفته ام اگر «غرب» به عنوان یک ایده و یک حقیقت نظامی در ناتو نهادینه شده است، هنوز موجود است. ناتو اختراعی بود در زمان جنگ سرد بر این مبنای ایدولوژیک که آمریکا رهبر جهان آزاد است. با روی کارآمدن ترامپ بقایای این ایده به سرعت در حال از بین رفتن است زیرا ترامپ طرفدار عدم آزادی، اقتدارگرایی و تنفر از زنان است. بدون استقامت ایدئولوژیک «غرب» به عنوان ایده ای همراه با آزادی و ناتو به عنوان ساز و برگ نهادی صرفا وجود دارند که موجودیتی کهنه و متروک است مانند خانه ای متروک و بدون صاحب. در چنین شرایطی به اروپا توصیه می شود تا به امنیت خودش بپردازد. باید به این نکته توجه داشت که مسئله امنیت نمی تواند در حد بازدارندگی نظامی تقلیل یابد. اروپا باید دیپلماسی فعالی را دنبال کند تا تنش هایش با روسیه را کاهش دهد.



*ترامپ اعلام داشته است که آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک (TPP ) خارج خواهد شد. این مسئله موجب نگرانی کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی شده است بطوریکه موجب شد تا «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن اولین مقام خارجی باشد که با ترامپ دیدار کند. آیا سیاست «چرخش به آسیای» آمریکا در دوره ترامپ رو به زوال خواهد رفت؟ و آیا ترامپ TPP را ترک خواهد کرد؟



ترامپ در رقابت های انتخابتی خود حرف های زیادی زده است. من فکر نمی کنم او چنین سیاست های رادیکال و بد شگون را در کوتاه مدت دنبال کند. آسیا همچنان برای آمریکا دارای اهمیت استراتژیک است. بزرگترین چالش جهان بطور کلی و برای ایران بطور خاص مواجهه با سیاست خارجی است که مبتنی بر تاکتیک های التقاطی و نامنظم هستند تا یک استراتژی. این بخاطر این است که دولت ترامپ مثل یک واحد منزوی عمل خواهد کرد که در راس آن یک رهبری قرار دارد که سواد سیاسی ندارد. در این دولت انتقادها و صداهای روشنفکران نفوذ زیادی نخواهند کرد زیرا که حلقه نزدیکان ترامپ افرادی بسیار بسته و منزوی هستند مانند افراد یک قبیله که با ازدحام در دور یکدیگر سعی می کنند با حقایق مواجه نشوند. این رئیس جمهور دارای یک ذهنیت اقتدارگرایانه است که درون یک فضای دموکراتیک نمی تواند خواسته های خود را دنبال کند. چه در آسیا چه در اروپا این رئیس جمهور قابل اعتماد نیست و بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی عصر ما است.



*ترامپ در ابتدا اعلام کرد توافق هسته ای با ایران را لغو خواهد کرد اما بعدا گفت قصد دارد مجددا درباره آن مذاکره کند. به نظر شما موضع وی در قبال برجام چه خواهد بود؟ در صورتیکه وی توافق را لغو کند آیا متحدان و شرکای آمریکا از وی تبعیت خواهند کرد؟



نه، دولت ترامپ منزوی خواهد شد. اروپا تمایلی ندارد تا برجام که توافقی چند جانبه است و به تایید شورای امنیت هم رسیده است را ملغی کند. ایران باید خود را آماده دلاوری های دیپلماتیک بیشتر کند تا با هر گونه تحرکاتی که هدفش زیر سوال بردن برجام است مقابله کند. سفارت خانه های ایران باید دارای وابسته های فرهنگی فعال باشند و وزارت خارجه هم باید در عرصه امور بین المللی بیش از گذشته حاضر و فعال باشد.



*ترامپ با رهبر تایوان تماس تلفنی گرفت. این اقدام وی بسیار چالش برانگیز بود و با این کار به سیاست ۴۰ ساله چین واحد پایان داد. دلیل این رویکرد وی چیست؟ روابط چین و آمریکا در دوره ترامپ چگونه خواهد بود؟



همانطوریکه گفته شد این رئیس جمهور مجموعه ای از تاکتیک های کوتاه مدت نامنظم را که عمق استراتژی زیادی ندارند را به کار خواهد بست. چین به ایجاد حقایقی در منطقه ادامه خواهد داد تا برای مواجهه با هرگونه بحران احتمالی در آینده آماده باشد. دولت ترامپ در سیاست های خود در قبال چین از منظر سیاست های اقتصادی بازنگری خواهد کرد. تاکیدهای زیادی بر موضوع کسری تجاری بین دو کشور خواهد شد و در این مسئله ترامپ سعی خواهد کرد از موضوع تایوان به انواع ابزاری استفاد کند تا چین را وادار به مصالحه اقتصادی کند. ترامپ فکر می کند که بازرگان خوبی است و باید رویکردش اینگونه باشد. مشکل اینجا است که او بازرگان خوبی نیست و همواره معامله با فردی که از حقایق و پیچیدگی های جهان بسیار دور است، کار سختی است. ایرانی ها می دانند که با کسی که خود را دلال بازار سیاه تصور می کند چگونه معامله کنند.