اهمیت زیاد عراق و سوریه برای روابط لندن و آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه با «ترزا می» نخست وزیر انگلستان که در چارچوب سفری رسمی در آنکارا به سر می برد، دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره مبارزه با داعش، اوضاع سوریه، قبرس، عراق، مذاکرات آستانه و همچنین روابط دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس جمهور ترکیه در دیدار با نخست وزیر انگلستان گفت: تحولات منطقه، به‌ویژه سوریه و عراق در مناسبات میان ترکیه و انگلستان از اهمیت بالایی برخوردار است. مایلیم همکاری ترکیه با نیروهای ائتلاف بین المللی از این پس در چارچوب متفاوتی انجام شود. این موضوعات را مورد گفتگو قرار دادیم.

اردوغان خواستار افزایش میزان تجارت دو طرف از ۱۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار شد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ترزا می گفت: سوریه و عراق اهمیت بسیار زیادی در روابط انگلیس و ترکیه دارند.

ترزا می هم با اشاره به کودتای نافرجام جولای از نقش دموکراسی در ترکیه تقدبیر کرد و گفت: گسترش روابط ترکیه و انگلستان به نفع هر دو طرف است.

ترزا می پس از دیدار با اردوغان راهی کاخ چان‌کایا خواهد شد تا با بنعلی یلدریم نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کند. مراسم استقبال رسمی از می در کاخ چان‌کایا با حضور یلدریم برگزار خواهد شد.