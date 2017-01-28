اعطاء ۵ میلیون وام بلاعوض به خسارت دیدگان سیلاب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگارمهر، علی اوسط هاشمی در جلسه ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در محل فرماندری شهرستان ایرانشهر برگزار شد، اظهار داشت: بارش باران اخیر در استان هم موجب خوشحالی مردم و هم باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شد.

وی افزود: عملکرد سازمان هلال احمر در جریان این سیل و کمک رسانی آنها به مردم آسیب دیده بسیار خوب و قابل تقدیر است.

وی گفت: با توجه به میزان خسارت های وارده به برخی از منازل مسکونی در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای مالکان منازلی که خسارت شدید دیده اند ۲۰ میلیون تسهیلات مسکن با کارمزد ۴ درصد در نظر گرفته شده است و همچنین مبلغ ۵ میلیون تومان وام بلاعوض نیز به آنها داده می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به بارش های اخیر و حوادثی که در پی آن اتفاق افتاد باید در بحث آب های سطحی این منطقه مطالعات دقیقی انجام شود.