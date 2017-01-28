  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد:

اعطاء ۵ میلیون وام بلاعوض به خسارت دیدگان سیلاب سیستان و بلوچستان

اعطاء ۵ میلیون وام بلاعوض به خسارت دیدگان سیلاب سیستان و بلوچستان

ایرانشهر - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: به افرادی که منازل مسکونی آنها بر اثر سیلاب اخیر آسیب جدی دیده است علاوه بر ۲۰ میلیون تسهیلات بازسازی، ۵ میلیون تومان وام بلاعوض نیز داده می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، علی اوسط هاشمی در جلسه ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در محل فرماندری شهرستان ایرانشهر برگزار شد، اظهار داشت: بارش باران اخیر در استان هم موجب خوشحالی مردم و هم باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شد.

وی افزود: عملکرد سازمان هلال احمر در جریان این سیل و کمک رسانی آنها به مردم آسیب دیده بسیار خوب و قابل تقدیر است.

وی گفت: با توجه به میزان خسارت های وارده به برخی از منازل مسکونی در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای مالکان منازلی که خسارت شدید دیده اند ۲۰ میلیون تسهیلات مسکن با کارمزد ۴ درصد در نظر گرفته شده است و همچنین مبلغ ۵ میلیون تومان وام بلاعوض نیز به آنها داده می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به بارش های اخیر و حوادثی که در پی آن اتفاق افتاد باید در بحث آب های سطحی این منطقه مطالعات دقیقی انجام شود.

کد مطلب 3889967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه