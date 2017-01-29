دو موفقیت جهانی برای فیلم «لانک» به کارگردانی هنرمندکردستانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، لوح تقدیر پنجمین جشنواره بین المللی فیلم Flathead Lake که از ۲۰ تا ۲۲ ژانویه در مونتانا آمریکا برگزار شد به فیلم کوتاه «لانک» (گهواره) به کارگردانی زانیار لطفی اهدا شد.

«لانک» علاوه بر این موفقیت، به بخش نهایی و فینال ۳۷ مین دوره فیلم های کوتاه "image in Cabestany" کشور فرانسه راه یافت و در لیست نهایی نامزدهای جایزه بخش بین الملل این جشنواره نیز قرار گرفته است .

این فیلم به تهیه کنندگی مشترک حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و زانیار لطفی تولید شده است و رومینا لطفی، شریف وفایی، سهیل کرمی و ژیوار لطفی به عنوان بازیگر در آن حضور دارند.

از دیگر عواملی که در تولید این فیلم مشارکت داشتند شامل زانیار لطفی کارگردان، تصویربردار و تدوینگر، بهزاد کارگری و زانیار لطفی، فیلمنامه نویسان، عرفان مهدوی، صدابردار، شاخه وان عثمانی،طراح صحنه، سامان حسین پور، دستیار تصویربردار، امین حبیبی، دستیار کارگردان، ساحل محمدی، عکاس، کامیار لطفی،مدیر تولید و کامبیز قبادی،مدیر تدارکات است.

داستان این فیلم تلاش یک کودک را به تصویر در آورده است که سعی می کندد مانع از بیدار شدن کودک خردسالی که در گهواره خوابیده است، شود .