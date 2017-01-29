اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهره‌های سرشناس که از آنها به عنوان پیشگامان حرکت‌های اجتماعی یاد می‌شود در همه جای جهان می‌توانند افکار عمومی را له یا علیه یک موضوع متحد کنند و از این رو تاثیر هنرمندان بر بدنه اجتماعی بیش از هر بخشنامه، دستورالعمل و کتابچه‌ای است که به امید فرهنگسازی از سوی نهادهای دولتی توزیع می‌شود.

وی تاکید کرد: این روزها در میان انبوه نقدهای منصفانه و غیرمنصفانه به موضوعاتی همچون گرد و غبار و آلودگی هوا، نمی‌توان از موفقیت فعالان محیط‌زیست در همدل کردن طیف‌های مختلف اجتماعی برای رفع چالش های محیط زیستی و آگاه کردن جامعه نسبت به اهمیت این موضوع چشم پوشید.

فاضل اشاره ای هم به واکنش یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی کشور به پدیده تغییر اقلیم و آثار مخرب آن به عنوان تهدیدی برای زیست سالم مردم ایران داشت و اظهار کرد: در حالیکه پیش از این، چنین واکنش هایی را از سوی کارشناسان تخصصی حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم در کشور شاهد بودیم، امروز شاهد چنین واکنش های هوشمندانه ای از سوی چهره های محبوب اجتماع هستیم و این بسیار ارزشمند است.

رئیس پیشین دانشگاه محیط زیست ضمن مرور برخی فعالیت های محیط زیستی ورزشکاران و هنرمندان در سال های اخیر، خاطرنشان کرد: انجام فعالیت های مختلف محیط زیستی از جمع کردن زباله تا واکنش به آلودگی هوا و تلاش برای آزادی محیط‌بانان دربند که در ایران اتفاقی نو پا است و این همسویی، همدلی و فعالیت مشارکت‌جویانه چهره‌های سرشناس در مسائل محیط زیستی را می توان یک موفقیت به حساب آورد.

وی ادامه داد: اگر کسی حوصله کند و به آرشیو اخبار ده سال پیش نگاهی بیندازد، بسیار بعید است حتی بتواند به اندازه انگشتان یک دست نمونه‌هایی مشابه پیدا کند.

فاضل با بیان اینکه برخی دلیل مداخله هنرمندان در مسائل محیط زیستی را شدت گرفتن بحران‌ها و گره خوردن مستقیم محیط زیست با زندگی شهروندان می دانند، اظهار کرد: اگر پیش تر کشته شدن یا در معرض انقراض قرار گرفتن یک گونه جانوری، تنها برای فعالان محیط زیست نگران‌کننده بود، امروز این موضوعات و موضوعات دیگر محیط زیستی همچون بحران آب، خشکسالی، طوفان های گرد و غبار و آلودگی هوا که حتی نفس کشیدن را به شماره انداخته است باعث شده که همه از سر «ناچاری» دل‌نگران محیط زیست شوند.

به گفته وی، چهره‌های سرشناس که از آنها به عنوان پیشگامان حرکت‌های اجتماعی یاد می‌شود در همه جای جهان می‌توانند افکار عمومی را له یا علیه یک موضوع متحد کنند و از این رو تاثیر هنرمندان بر بدنه اجتماعی بیش از هر بخشنامه، دستورالعمل و کتابچه‌ای است که به امید فرهنگسازی از سوی نهادهای دولتی توزیع می‌شود.

رئیس پیشین دانشگاه محیط زیست تصریح کرد: شکل گیری جشنواره هایی مثل جشنواره عکس و پوستر نفس های شهر که منجر به تعامل بیشتر هنرمندان و سطوح مختلف اجتماعی با محیط زیست می شود می تواند ارزشمند باشد.

وی تاکید کرد: البته این ظرفیت‌ها نیازمند پختگی و دانش‌افزایی است تا از بیان جملات غیرواقعی، موضع گیری های احساسی و غیرعلمی در حوزه تخصصی محیط زیست پیشگیری شود.