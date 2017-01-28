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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۲

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

بارش سنگین برف در کوهرنگ ادامه دارد/ ۲ گردنه مسدود شد

بارش سنگین برف در کوهرنگ ادامه دارد/ ۲ گردنه مسدود شد

شهرکرد- معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای چهارمحال وبختیاری گفت: بارش دوباره برف در شهرستان کوهرنگ آغاز شده است و هم اکنون دو گردنه این شهرستان به علت شدت بارش مسدود شده است.

شهرام ندیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف در شهرستان کوهرنگ و وجود کولاک، اظهار داشت: بارش برف در شهرستان کوهرنگ اغاز شده است و هم اکنون دو گردنه این شهرستان به علت شدت بارش مسدود شده است.

وی عنوان کرد: گردنه های چری و شاه منصوری به علت کولاک شدید و بارش شدید برف و نبود دیدکافی در حال حاضر مسدود و بسته شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مسافران باید از سفر غیر ضروری به این منطقه خودداری کنند.

گردنه چری و شاه منصوری در مسیر ارتباطی این استان به مسجد سلیمان استان خوزستان قرار دارند و هم اکنون این محور بسته شده است.

کد مطلب 3889990

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