  1. استانها
  2. البرز
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خبر داد:

بارش برف در ارتفاعات البرز/احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها

بارش برف در ارتفاعات البرز/احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به بارش برف در ارتفاعات استان از احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها خبر داد.

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت جوی استان را نیمه ابری به تدریج همراه با افزایش ابر اعلام کرد و گفت: بارش باران و برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان به صورت برف خواهد بود، گفت: در پاره‌ای نقاط استان غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مهرور با تاکید بر شدت بارش‌ها در روز یکشنبه، گفت: با توجه به بارش باران احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل مدیریت استانداری البرز با اشاره به احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های استان، گفت: کاهش دید افقی باعث لغزندگی و اختلال در تردد جاده های استان خواهد شد.

وی بر لزوم اتخاذ تدابیر از سوی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با خسارات احتمالی تاکید کرد و گفت: از همه مسافران می‌خواهیم در حاشیه رودخانه‌های استان توقف نکنند و برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3890000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها