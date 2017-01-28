مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت جوی استان را نیمه ابری به تدریج همراه با افزایش ابر اعلام کرد و گفت: بارش باران و برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان به صورت برف خواهد بود، گفت: در پاره‌ای نقاط استان غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مهرور با تاکید بر شدت بارش‌ها در روز یکشنبه، گفت: با توجه به بارش باران احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل مدیریت استانداری البرز با اشاره به احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های استان، گفت: کاهش دید افقی باعث لغزندگی و اختلال در تردد جاده های استان خواهد شد.

وی بر لزوم اتخاذ تدابیر از سوی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با خسارات احتمالی تاکید کرد و گفت: از همه مسافران می‌خواهیم در حاشیه رودخانه‌های استان توقف نکنند و برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند.