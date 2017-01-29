رصد قضائی آسیب های دانش آموزی/ ردپای جرائم عمومی در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، «خودمون بچه ها بهش می گیم، خون بازی»، «وقتی خون بازی می کنیم، خیلی آروم می شیم»، «نمی تونستم کاری کنم، روی خودم خالی کردم»، این جملات تنها بخشی از اظهاراتی است که به دانش آموزان دختری منسوب شده که اقدام به تیغ زنی بر روی دستان خود کردند.

تیغ بازی، خون بازی و یا هر اصطلاح دیگری که برای نامیدن این ناهنجاری استفاده می شود، آسیبی است که برخی معتقدند امروز در مدارس در حال افزایش است.

در کنار این ناهنجاری، آسیب های اجتماعی در مدارس از دیرباز مورد توجه بسیاری از مسئولان قرار گرفته و پژوهش های متعددی هم پیرامون آن انجام شده است. برخی از آسیب شناسان بر جدایی آسیب های اجتماعی ویژه دانش آموزان دختر و پسر تاکید دارند و می گویند: ترک تحصیل، اعتیاد به مواد مخدر، کشیدن سیگار، قلیان، سرقت، روابط ناسالم دختر و پسر و پدیده‌های نوظهور اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی‌ و اینترنت از جمله آسیب‌های مبتلابه جامعه نوجوان و جوان امروزی است.

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای طرح نظام مراقبت دانش آموزی در مدارس، گفت: به منظور اعمال فعالیت های پیشگیرانه این طرح در مدارس و برای دانش آموزان اجرا می شود که به اختصار نماد نامیده می شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزرات آموزش و پرورش، افزود: سند ائتلاف نظام مراقبت دانش آموزی با حضور پرتعداد مسئولان کشوری، اخیرا در آموزش و پرورش به امضای متولیان مربوطه رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در این خصوص انسجام و یکپارچگی بین دستگاه ها و نهادهای مختلف برقرار شد.

الفت در خصوص بررسی آسیب های موجود در مدارس، گفت: خوشبختانه درک صحیحی از آسیب های جدی که در محیط آموزشی به دانش آموزان برای آنها ایجاد می شود، در بین دست اندرکاران این سند وجود داشت و این موارد بررسی می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه از تقسیم کار ملی در این حوزه خبر داد و افزود: به یک هماهنگی و هم صدایی واحد در حوزه مراقبت از دانش آموزان رسیدیم و دست اندرکاران از فعالیت های جزئی فاصله می گیرند.

ورود دستگاه قضا به آسیب های اجتماعی دانش آموزان

مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ورود دستگاه قضا به آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی های دانش آموزی، گفت: سامانه های رصد و غربالگری فراهم شده و با همکاری دستگاه های مختلف به ویژه با محوریت آموزش و پرورش و سازمان های تربیتی کشور از جمله ناهنجاری رفتاری معروف به خودکشی شناسایی می شود.

وی افزود: نه تنها خودکشی بلکه هر آسیب دیگر که ریشه در ناامنی و مناسب سازی نوع رفتاهار دارد، شناسایی شده و کارهای تربیتی برای آنها برنامه ریزی می شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: دانش آموزان در معرض خطر و افرادی که ریسک پذیری بیشتری برای ارتکاب جرم دارند، بررسی شده تا رفتار تربیتی مناسبی برای آنها لحاظ شود.

شاهد انواع جرائم عمومی در محیطهای آموزشی هستیم

وی افزود: اگر بتوانیم نقطه و کانون تولید ناهنجاری را مشخص کنیم خودبه خود این موج به سمت سایر بخشهای جامعه می رود.

امیری اصفهانی با اشاره به طرح«نماد»، گفت: نظام جامع مراقبت از دانش آموزان(نماد) در این رابطه و موضوع پیشگیری در مدارس، ویژگی های خاصی دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که بیشترین آسیب ها و ناهنجاری هایی که در مدارس وجود دارد، چیست، گفت: تقریبا اگر بخواهیم برشی بزنیم، نوع و جرائمی که در فضای عمومی وجود دارد به شکل محدودتری در فضای آموزشی و تربیتی نیز هست.

بررسی آسیب های اجتماعی در دختران دانش آموز

شهین دخت مولا وردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم در خصوص «وجود آسیب‌های اجتماعی در حوزه دانش‌آموزی»، اظهار داشت: در مدتی که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هستم با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌ایم و یکی از محورهای اصلی مشارکت و همکاری‌، آسیب‌های اجتماعی به ویژه در دختران دانش‌آموز و با اولویت مناطق محروم است.

وی در تشریح نوع آسیب‌های اجتماعی افزود: نمی‌دانم این را آسیب‌های اجتماعی، مسئله و یا مشکل بنامیم؛ چراکه بعضی وقت‌ها همه این موارد را با هم یکی می‌دانیم در حالی که آسیب، مسئله و مشکل تعریف خاص خود را دارد.

مولاوردی یادآور شد: آنچه در این مدت به عنوان اولویت بوده است، بحث بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان، ازدواج زودهنگام و اجباری است که مانع از تحصیل یا ادامه تحصیل دختران در سنین واجب‌التعلیم می‌شود.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده متذکر شد: آسیب‌های روانی و اجتماعی در خصوص دختران دوره متوسطه مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است؛ ضمن اینکه تقویت مهارت ارتباطی بین دانش‌آموزان، اولیا و معلمان و آموزش حقوق و مسئولیت، از جمله برنامه‌های دیگر است.