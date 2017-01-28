به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با بیان اینکه این مسابقه به دلیل دفاع بسته نفت آبادان با تساوی به پایان رسید، اظهار داشت: متأسفانه این تیم تنها با لایه‌های دفاعی بسته وارد زمین مسابقه شده بود و اگرچه ما می‌توانستیم در این مسابقه به پیروزی دست پیدا کنیم اما متأسفانه به دلیل بدشانسی، در خانه خودمان متوقف شدیم.

وی با بیان اینکه امروز تلاش بسیاری برای گلزنی کردیم اما به در بسته خوردیم، تصریح کرد: متأسفانه امروز این تیم خیلی بسته بازی کرد و از سوی دیگر، مسئولان هر داوری که دلشان می‌خواهد، برای قضاوت دیدارهای سپاهان انتخاب می‌کنند که این مسئله به ضرر ماست.

سرمربی سپاهان ادامه داد: من زیاد اهل اعتراض نیستم و ترجیح می‌دهم مثل برخی مربیان که با داد و فریاد، نظر داوری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، نباشم اما متأسفانه این اتفاقات صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هنگام خوب بازی نکردن شعارهای حیاکن می‌شویم اما هنگام پیروزی چندان ما را تشویق نمی‌کنند، تصریح کرد: به هر حال ترجیح می‌دهم که هیچ حرفی درباره داوری نزنم و به آنها احترام بگذارم اما خواهشم این است که داوران تحت تأثیر رفتار برخی مربیان قرار نگیرند.

ویسی با بیان اینکه قول می‌دهم سپاهان امسال در صورت امکان سهمیه آسیایی بگیرد، گفت: به هر حال در فوتبال، چیزی قابل پیش‌بینی نیست اما ما باید تلاش کنیم که به هدف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی افزود: قول ما این بود که امسال تیم جوان شود و با این کار، 10 سال هم بهترین تیم ایران باشد زیرا همه می‌بینند که سپاهان امروز، با استقلالی که دو برابر ما هزینه کرده، امتیازات مساوی دارد.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه حضور علی کریمی و فرشید باقری در سپاهان منتفی شده، گفت: تلاش ما این بود که علی کریمی را به باشگاه بازگردانیم اما باشگاه او اعلام کرد که این اتفاق ممکن نیست.