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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

فیروز کریمی:

صنعت نفت هیچ ناهنجاری ندارد/ مجبور به عقب نشینی شدیم

صنعت نفت هیچ ناهنجاری ندارد/ مجبور به عقب نشینی شدیم

اصفهان - سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: تیم نفت آبادان در حال حاضر درون خود هیچ ناهنجاری ندارد و شرایط تیم ما خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی عصر امروز پس از تساوی مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌ای گروهی با بیان اینکه تیم ما امروز اصل دفاع را به خوبی رعایت کرد، اظهار داشت: تیم ما همواره در گلزنی هنر خوبی داشته و تلاش می‌کند که در کنار دفاع، حملات خوبی هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از عملکرد دفاعی تیم خود رضایت دارم، تصریح کرد: به نظرم این مدل از فوتبال اگرچه جذاب نیست، اما کارگشاست و در صورت تداوم وضعیت کنونی، می‌توانیم در خیلی از جاها موفق باشیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان تصریح کرد: تیم ما امروز در دیدار مقابل سپاهان بسیار خوب ظاهر شد و باید بگویم که توپ و میدان در اختیار طلایی‌پوشان بود اما یک امتیاز برای ما بسیار مفید است.

وی با بیان اینکه تمرکز امروز ما روی دفاع بود، افزود: به هر حال انتظار داشتیم که در این مسابقه روی تک موقعیت‌ها، دروازه سپاهان را باز کنیم اما مجبور به عقب نشینی شدیم و نتوانستیم از فرصت‌های خود استفاده کنیم.

کریمی با بیان اینکه داوری امروز به جز یک صحنه، عملکرد خوبی داشت، افزود: به نظرم در سکوها و تیم ما هیچ ناهنجاری به چشم نمی‌خورد و این مسائل درون خانوادگی است که امیدوار هستم به زودی برطرف شود.

کد مطلب 3890024

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