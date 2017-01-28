تقدیر و تشکر مرکز ارتباطات شهرداری تهران از اصحاب رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مذکور بدین شرح است؛
"بسمه تعالی"
شهادت و فداکاری آتش نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمدهاند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده میسازد.
"مقام معظم رهبری"
حادثه تلخ ساختان پلاسکو که منجر به شهادت جمعی از آتشنشانان فداکار و شجاع شد، گرچه سخت و جانکاه است ولی یادآور و تداعی کننده ایثارگری، رشادت و همت دوران دفاع مقدس و بازتعریف آن در جامعه و نسل کنونی کشور میباشد.
بروز و نمود جلوه های زیبای همدردی مردم شریف با داغداران و آسیب دیدگان این حادثه جانکاه، آزمون خطیری بود که ملت ایران توانست از آن سربلند بیرون آید. حضور داوطلبانه هموطنان برای امدادرسانی، اهدای خون، آواربرداری، وحدت و همدلی مسئولان کشوری و لشگری، همکاری مردم با نیروی انتظامی و نظامی برای تسریع در امر کمکرسانی، متاثر از ایثارگری پروانه صفتانی بود که برای نجات جان همنوعان خویش به دل آتش زدند.
در این میان خبرنگاران، عکاسان و نمایندگان رسانه های گروهی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا خبرگزاریها و روزنامه ها و سایت ها شبانه روز در کنار متخصصین فنی و مهندسی و آتشنشانان قهرمان شهرداری تهران که در پی یافتن پروانه های پرسوخته به آب و آتش میزدند، تلاشی مجدانه و بی بدیل داشتند تا اخبار این عملیات خطیر را صحیح، بدون فوت وقت و بصورت مستقیم در اختیار مخاطبان و به ویژه خانواده های گرانقدر شهدا قرار دهند.
تلاشی که در روزهای سخت و غم بار قابل وصف و تقدیر نیست اما در حد بضاعت اندک خود لازم است از این همراهی و همدلی تشکر و قدردانی کنیم.
از اینکه با اخبار دقیق و اطلاعرسانی مناسب تا حدود زیادی راه شایعات و دروغ پردازیهای برخی مغرضین و معاندین را خصوصا در صفحات و شبکه های مجازی بستید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم همچون همیشه در تمامی عرصه ها همدل و همراه و کنارمان باشید.
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران
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