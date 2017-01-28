تقدیر و تشکر مرکز ارتباطات شهرداری تهران از اصحاب رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مذکور بدین شرح است؛

"بسمه تعالی"

شهادت و فداکاری آتش نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده­اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده می­سازد.

"مقام معظم رهبری"

حادثه تلخ ساختان پلاسکو که منجر به شهادت جمعی از آتش­نشانان فداکار و شجاع شد، گرچه سخت و جانکاه است ولی یادآور و تداعی کننده ایثارگری، رشادت و همت دوران دفاع مقدس و بازتعریف آن در جامعه و نسل کنونی کشور می­باشد.

بروز و نمود جلوه­ های زیبای همدردی مردم شریف با داغداران و آسیب­ دیدگان این حادثه جانکاه، آزمون خطیری بود که ملت ایران توانست از آن سربلند بیرون آید. حضور داوطلبانه هموطنان برای امدادرسانی، اهدای خون، آواربرداری، وحدت و همدلی مسئولان کشوری و لشگری، همکاری مردم با نیروی انتظامی و نظامی برای تسریع در امر کمک­رسانی، متاثر از ایثارگری پروانه صفتانی بود که برای نجات جان همنوعان خویش به دل آتش زدند.

در این میان خبرنگاران، عکاسان و نمایندگان رسانه­ های گروهی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا خبرگزاریها و روزنامه­ ها و سایت­ ها شبانه ­روز در کنار متخصصین فنی و مهندسی و آتش­نشانان قهرمان شهرداری تهران که در پی یافتن پروانه ­های پرسوخته به آب و آتش می­زدند، تلاشی مجدانه و بی بدیل داشتند تا اخبار این عملیات خطیر را صحیح، بدون فوت وقت و بصورت مستقیم در اختیار مخاطبان و به ویژه خانواده­ های گرانقدر شهدا قرار دهند.

تلاشی که در روزهای سخت و غم بار قابل وصف و تقدیر نیست اما در حد بضاعت اندک خود لازم است از این همراهی و همدلی تشکر و قدردانی کنیم.

از اینکه با اخبار دقیق و اطلاع­­رسانی مناسب تا حدود زیادی راه شایعات و دروغ ­پردازی­های برخی مغرضین و معاندین را خصوصا در صفحات و شبکه­ های مجازی بستید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم همچون همیشه در تمامی عرصه­ ها همدل و همراه و کنارمان باشید.

مرکز ارتباطات و امور بین­ الملل شهرداری تهران