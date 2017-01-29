«ترانس پاسیفیک» قبل از ترامپ مرده بود/ رشد حمایت گرایی اقتصادی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: اظهارات، موضع گیری و اقدامات« دونالد ترامپ» چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در خصوص بسیاری از مسائل جهانی در هفته های گذشته حکایت از آن دارد جهان شاهد شروع فصلی تازه در سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.

از موضوعات بین المللی که وی به موضع گیری در خصوص آنها پرداخته و موجبات تردیدها و واکنش هایی را در میان رهبران جهان ایجاد کرده است، اظهارات وی درباه برجام، سیاست چین واحد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و پیمان تجارت ترانس پاسیفیک(TPP) هستند.

دکتر «آرتور سایر» استاد اقتصاد سیاسی و معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دورنمای مبهم سیاست های دولت جدید آمریکا گفت: متاسفانه من تمییز صریحی درباره اینکه دولت ترامپ چه کار خواهد کرد، ندارم.

«سایر» درباره نگرانی های متحدان آمریکا در ناتو و در دیگر نقاط جهان درباره آینده این ائتلاف ها در پی روی کارآمدن ترامپ و اظهارات ضد و نقیض وی درباه این اتحادها گفت: در خصوص ناتو بطور خاص و در مورد دیگر اتحادها با دیگر کشورها بطور کلی، باید به یاد داشته باشیم که آمریکا در طول سال های گذشته همواره پرداخت های جبرانی و دیگر اشکال حمایتی را که کاملا قابل توجه بوده اند را از این پیمان ها دریافت کرده است.

استاد اقتصاد سیاسی در ادامه گفت: این مسئله پرداخت ها به آمریکا و حمایت ها از آمریکا شامل ژاپن، کره و دیگر متحدان آمریکا می شوند. مثلا در زمان جنگ سرد حدود ۳۰۰ هزار نیروی آمریکایی در آلمان حضور داشتند که از سوی دولت این کشور حمایت می شدند.

آرتور سایر درباره لغو توافق تجاری ترانس پاسیفیک (تی پی پی) از سوی دونالد ترامپ که در زمان ریاست جمهوری آمریکا بین آمریکا و کشورهای دو سوی اقیانوس ارام به امضاء رسیده بود، گفت: پیمان تراس پاسیفیک حتی قبل از روی کارآمدن ترامپ هم مُرده بود.

وی در بیان علت این نظر خود گفت: مرگ پیمان ترانس پاسیفیک بطور کلی ناشی از رشد تمایلات حمایت گرانه در میان کشورهای درحال تجارت است.