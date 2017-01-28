۴۰۴ هکتار بافت فرسوده در آمل شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی فضای شهری با اشاره به اینکه در راستای مصوبات ملی و استانی ستاد سکونتگاههای غیررسمی مقرر شد تا سه شهر از هر استان سه منطقه را معرفی کنند، افزود: آمل یکی از شهرهای معرفیشده است.
فرماندار ویژه آمل بابیان اینکه این شهرستان ۱۷ منطقه بافت فرسوده دارد، ادامه داد: ۴۰۴ هکتار بافت فرسوده و ۹۰ هکتار بافت تاریخی از این شهرستان در این بافتها هستند.
معاون استاندار مازندران با اشاره به سه منطقه تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در شهرستان آمل، بیان کرد: نیاکی محله بهعنوان منطقه تاریخی، ملت آباد بهعنوان بافت فرسوده، اسپیکری بهعنوان سکونتگاههای غیررسمی در این طرح معرفی شدند.
منفرد بابیان اینکه در ساخت بناهای جدید، اصول جدید و مهندسی را رعایت کنیم، ادامه داد: هر چه زمان به جلو میرود استفاده از اصول نوین در ساختوساز رعایت شود.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به قدمت سه هزارساله این شهرستان گفت: آمل به لحاظ تاریخی حداقل سه هزار سال قدمت دارد، اما برای بناهای تاریخی تدابیر لازم را انجام ندادیم و در بافت فرسوده اصول جدید معماری و شهرسازی را در نظر بگیریم.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری آمل نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر سکونتگاه غیررسمی را بررسی نکنیم بافت فرسوده آینده آمل خواهد بود.
حمیدرضا طاهر نژاد بابیان اینکه ۱۷ منطقه بافت فرسوده داریم، افزود: تلاش این سازمان جلوگیری از بافت فرسوده است وبرای ساماندهی این مناطق دستگاههای اجرایی مرتبط با ستاد هماهنگی و تعامل داشته باشند تا به رفع مشکلات این مناطق پرداخته شود.
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