خاکسار راهی دیدار نهایی شد/ تلاش پورشیب و حیدری در گروه شانس مجدد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان روز گذشته به میزبانی فرانسه در پاریس آغاز شد که در روز دوم یک عضو تیم بانوان راهی دیدار نهایی شد، چهار کاراته ما حذف و دو نماینده هم راهی گروه شانس مجدد شدند.

در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان، طراوت خاکسار در گام نخست پس از تساوی ۳-۳ مقابل اوکراین بعنوان فرد برنده از سوی داوران معرفی اعلام و سپس ۹ بر صفر فرانسه را از پیش رو برداشت. وی در ادامه ۶ بر صفر مونته نگرو را شکست داد و در مبارزه بعد با نتیجه ۸ بر یک مقابل حریف ژاپنی صاحب پیروزی شد.

خاکسار در مرحله یک هشتم نهایی هم ۳ بر صفر از سد اسپانیا گذشت تا در نیمه نهایی سارا یامادا نفر سوم مسابقات جهانی ۲۰۱۶ از ژاپن را در یک مبارزه هوشمندانه سه بر صفر شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. این بانوی کاراته کا فردا (یکشنبه) برای کسب مدال طلا با نماینده کشور اسکاتلند مصاف خواهد داشت.

در وزن ۸۴- کیلوگرم مردان، ذبیح اله پورشیب با ۵ پیروزی مقابل نمایندگان عربستان (۵-صفر)، آلمان (۷-صفر)، قزاقستان (یک-صفر) و فرانسه (۱۰-یک) به مرحله یک هشتم نهایی رسید. وی در این مرحله پس از تساوی ۲-۲ مقابل دیگر نماینده فرانسه بعنوان فرد پیروز معرفی شد تا به نیمه نهایی راه پیدا کند. سرگروه تیم ملی کشورمان در این مرحله ۵-۲ به آراگای ژاپن باخت تا در جدول شانس مجدد برای نشان برنز تلاش کند.

احسان حیدری در همین وزن پس از پیروزی ۲ بر صفر و یک بر صفر مقابل نمایندگان اوکراین و امریکا در پایان وقت قانونی با نماینده روسیه صفر – صفر شد تا در نهایت با رای داوران بازندت تاتامی را ترک کند.با صعود این کاراته کای روسی به مرحله فینالحیدری در جدول شانس مجدد برای کسب نشان برنز تلاش می کند.

مهدی خدابخشی سومین کاراته‌کای ایرانی حاضر در این وزن ابتدا اوکراین را ۴-صفر از پیش رو برداشت، سپس ۴-۳ از سد عربستان گذشت و در ادامه با نتیجه ۲-یک مقابل ژاپن به برتری رسید. او در ادامه یک بر صفر نماینده فرانسه را مغلوب کرد. اما در مرحله یک هشتم نهایی و پیکار با دیگر نماینده فرانسه در پایان وقت قانونی به نتیجه ۲-۲ رضایت داد و در نهایت با رای داوران بازنده شد و ناکامی حریف فرانسوی در راه صعود به دیدار نهایی، حذف خدابخش را در پی داشت.

پیش از خدابخش، سه نماینده تیم مردان در وزن ۷۵- کیلوگرم هم از دور رقابتها حذف شده بودند. مردان، آسیابری بعد از پیروزی برابر نمایندگان کشورهای یونان (۶-صفر)، بلاروس (۶-۲)، عربستان (۶-صفر)، آلمان (یک-صفر) و ترکیه (یک-صفر)، در مرحله یک هشتم نهایی ۶-۵ نتیجه را به مراکش واگذار کرد.در ادامه با شکست مراکش مقابل ایتالیا، آسیابری از رسیدن به مدال بازماند.

در این وزن ابراهیم حسن بیگی و یونس ناصری هم از گردونه رقابتها کنار رفتند.

در ادامه پیکارهای روز دوم کاراته کاهای کشورمان در اوزان ۶۸+ کیلوگرم زنان و ۸۴+ کیلوگرم مردان به دیدار رقبای خود می روند.