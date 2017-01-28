ضرورت گسترش فعالیت نواحی صنعتی در مناطق روستایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی عصر شنبه در آئین کلنگ زنی نخستین پروژه تولید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور در شهرستان خمین، اظهار داشت: با توجه به سیاست های فعلی کشور که جلوگیری از مهاجرت به شهر و توسعه روستاها است، تامین زیرساخت ها در این مناطق و همچنین فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی، عامل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور افزود: این ایجاد اشتغال علاوه بر درآمدزایی، سبب حفظ روستاها، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و در نهایت توسعه در مناطق روستایی می شود.

یزدانی تصریح کرد: در همین راستا و با توجه به سیاست ایجاد توسعه در روستاها، شرکت شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد نواحی صنعتی در جوار مناطق مستعد روستایی را در دستور کار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور با اشاره به کلنگ زنی پروژه صنعتی تولید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور در شهرستان خمین طی روز جاری گفت: شهرستان خمین بستر مستعدی برای سرمایه گذاری به منظور تولید است، چرا که به منظور رونق تولید و توسعه صنعت در این منطقه، قیمت زمین در شهرک های صنعتی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان ساخت: طرح تولید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور در شهرستان خمین در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی کشور و پس از تصویب در کارگروه ملی به منظور ایجاد اشتغال در روستاها عملیاتی می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور تصریح کرد: طرح تولید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در شهرستان خمین در زمینی به مساحت چهار هکتار با اعتبار اولیه ۱۲۰میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ساخته می شود.

یزدانی همچنین خاطرنشان ساخت: با عملیاتی شدن این طرح و بهره برداری از آن، زمینه اشتغال برای ۷۰۰ نفر از روستاییان منطقه خمین فراهم خواهد شد.