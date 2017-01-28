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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

محور بروجرد - اراک مسدود است/ کولاک شدید در گردنه‌ها

محور بروجرد - اراک مسدود است/ کولاک شدید در گردنه‌ها

خرم آباد - مدیر کل مدیریت بحران لرستان از مسدود بودن محور بروجرد - اراک به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید خبر داد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی لرستان با بارش سنگین برف اظهار داشت: در این راستا در حال حاضر محور بروجرد - اراک مسدود است.

وی با اشاره به تصادف زنجیره ای وسایل نقلیه در محور توره - اراک عنوان کرد: در این محور که البته در حوزه استحفاطی لرستان نیست چند ده خودرو تصادف زنجیره ای داشته اند.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان همچنین با اشاره به کولاک شدید در گردنه های رازان و زاغه بیان داشت: در حال حاضر تردد در محورهای لرستان تنها با استفاده از زنجیر چرخ میسر است.

آریایی همچنین از مسدود بودن محور فرعی نورآباد - نهاوند در منطقه «گاماسیاب» خبر داد و تصریح کرد: ما بقی راههای اصلی استان لرستان هم اکنون برای تردد باز است.

کد مطلب 3890120

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