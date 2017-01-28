نمایندگان خراسان شمالی ۶ مدال نقره و یک برنز کسب کردند

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۴ کشتیگیر از خراسان شمالی در رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی حضور داشتند اظهار کرد: در پایان این رقابتها صابر نیستانی، محسن صدیق و محسن قلی زاده در وزنهای ۴۶، ۵۴ و ۶۹کیلوگرم نایب قهرمان شدند.
علوی زاده افزود: محمد پور نادری در وزن ۵۰ کیلوگرم دیگر نماینده استان در کشتی آزاد است که مدال برنز را به خود اختصاص داد.
وی تصریح کرد: در کشتی فرنگی نیز احمد ایمانی در وزن ۵۰ کیلوگرم، معین محمدی در وزن ۴۶ کیلوگرم و مهدی گرمه در وزن۵۴ کیلوگرم در جایگاه دوم اوزان خود قرار گرفتند.
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