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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی کشور

نمایندگان خراسان شمالی ۶ مدال نقره و یک برنز کسب کردند

نمایندگان خراسان شمالی ۶ مدال نقره و یک برنز کسب کردند

بجنورد- سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی گفت: در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی کشور که به مدت سه روز در اراک پیگیری شد، نمایندگان استان موفق به کسب ۶ مدال نقره و یک برنز شدند.

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۴ کشتی‌گیر از خراسان شمالی در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی حضور داشتند اظهار کرد: در پایان  این رقابت‌ها صابر نیستانی، محسن صدیق و محسن قلی زاده در وزن‌های  ۴۶، ۵۴ و ۶۹کیلوگرم نایب قهرمان شدند.

 علوی زاده افزود: محمد پور نادری در  وزن ۵۰ کیلوگرم دیگر نماینده استان در کشتی آزاد است که  مدال برنز را به خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: در کشتی فرنگی نیز  احمد ایمانی در وزن ۵۰ کیلوگرم، معین محمدی در وزن ۴۶ کیلوگرم و مهدی گرمه در وزن۵۴ کیلوگرم در جایگاه دوم اوزان خود قرار گرفتند.

کد مطلب 3890123

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