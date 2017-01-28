در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی کشور نمایندگان خراسان شمالی ۶ مدال نقره و یک برنز کسب کردند

بجنورد- سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی گفت: در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی کشور که به مدت سه روز در اراک پیگیری شد، نمایندگان استان موفق به کسب ۶ مدال نقره و یک برنز شدند.