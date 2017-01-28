دومین جشنواره استانی نماز و نیایش در عجب شیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای این جشنواره در بخش های نقاشی، شعر در دو بخش ترکی و فارسی، خوشنویسی در دو بخش نستعلیق و شکسته نستعلیق، بخش جنبی طراحی روی سفال و مس است.

بر اساس این گزارش، این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی عجب شیر، انجمن ادبی وطن عجب شیر، انجمن هنرهای تجسمی عجب شیر، انجمن خوشنویسی عجب شیر برگزار می شود.

گفتنی است مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره تا دهم بهمن ماه امسال است و علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار هنری خود را به دبیرخانه این جشنواره به اداره کل فرهنگ و ارذشاد اسلامی عجب شیر ارسال نمایند.