دومین نوزاد فریز شده در اصفهان متولد شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تولد جنین فریز شده پس از ۱۴ سال در اصفهان اتفاقی بی سابقه بود زیرا در دنیا بیشترین سال نگهداری جنین فریز شده ، ۱۰ سال است.

رئیس مرکز باروری و ناباروری اصفهان در خصوص این اتفاق نادر در گفت و گو با مهر، اظهار داشت: امروز صبح زن ۴۲ ساله‌ای که به دلیل ابتلا به سرطان امکان باروری نداشت و دو بار بارداری ناموفق داشته است، نوزاد دختری که ۱۴ سال فریزشده بود را متولد کرد.

در هفته بیش از ۱۰ مورد تولد نوزاد از جنین فریز شده داریم

سید اسدالله کلانتری ادامه داد: تولد نوزاد حاصل از جنین فریز شده از حدود ۲۰ سال پیش در اصفهان آغاز شده و هر هفته ۱۰ها مورد تولد در مرکز باروری و ناباروری انجام می‌شود.

وی در رابطه با تعداد جنین‌های فریز شده در این مرکز بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار جنین فریز شده حاصل از لقاح آزمایشگاهی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان نگهداری می‌شود که پس از آزمایش‌ها و موعد مناسب این جنین‌ها از فریز به بیرون آورده می‌شوند.

رئیس مرکز باروری و ناباروری اصفهان ادامه داد: در بارداری های مصنوعی که ۱۰ تا ۲۰ تخمک بارور می شود، تنها یک تا دو تخمک به رحم مادر منتقل و مابقی فریز می شود.

جنین‌های فریز شده در گذشته تنها در ۶۰ درصد از موارد شانس برگشت داشتند، اما این در حالی است که از سه سال گذشته به روش انجماد شیشه‌ای که جزو روش انجماد سریع است احتمال برگشت جنین فریز شده به ۹۰ درصد بر می‌گردد کلانتری ادامه داد: هر جنین فریز شده دارای هشت سلول است که اگر در ۵۰ درصد از موارد سلول‌ها مرده باشد از انتقال آن به رحم مادر جلوگیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه احتمال ایجاد عارضه برای افرادی که جنینی آنها فریز شده بود، در کودکی و بزرگسالی کم است، اضافه کرد: به تازگی در انگلستان جنینی که ۱۰ سال فریز شده باشد، اجازه انتقال به رحم مادر را دارد.

کلانتری گفت: جنین‌های فریز شده در گذشته تنها در ۶۰ درصد از موارد شانس برگشت داشتند، اما این در حالی است که از سه سال گذشته به روش انجماد شیشه‌ای که جزو روش انجماد سریع است احتمال برگشت جنین فریز شده به ۹۰ درصد بر می‌گردد.

وی با اظهار اینکه جنین‌های فریز شده در درجه منهای ۱۹۰ فریز می‌شوند که در این درجه از سرما هیچ نوع فعالیت بیولوژیکی انجام نمی گیرد و هیچ اتفاقی برای جنین حادث نمی‌شود، افزود: زمانی که انتقال تخمک به رحم مادر سبب ایجاد مشکل یا بیماری برای مادر شود و عوارض هیپر استیمولیشن به دنبال داشته باشد یا در صورتی که مادر مبتلا به یک بیماری سخت باشد، جنین فریز و بعد از رفع مشکل به رحم منتقل می‌شود.

جنین‌ فریز شده ای که امروز هفت ساله شده است

گفتنی است، یکی از نگرانی ها در خصوص تولد نوزادان حاصل از روش جنین فریز شده، در خصوص سلامتی آنها به ویژه در روند رشد و سلامت کامل تا پایان عمر است که به گفته فاطمی نژاد که یکی از دو فرزند خود را با روش فریز، از خداوند گرفته است، از سلامتی کامل فرزند هفت ساله خود سخن به میان می آورد.

به گفته این پدر اصفهانی، دختر هفت ساله و پسر ۱۵ ساله کاشانی که در سال ۸۹ به روش جنین فریز شده متولد شده بودند امروز در سلامتی کامل عقل، جسم و روان به سر می‌برند.

سید محسن فاطمی‌نژاد، پدر این دو نوزاد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دو بچه شامل یک پسر ۱۵ ساله و یک دختر ۷ ساله دارم که دخترم به روش جنین فریز شده متولد شده و روند رشدشان مثل یک فرد عادی است و در صحت و سلامتی کامل به سر می‌برد.

وی اضافه کرد: پس از ۱۴ سال بچه دار شدم و فرزند اولم را به روش ای وی اف متولد شد و بعد دو ماه به ما اعلام کردند که ما می توانیم تخمک‌های بارور را برای شما فریز کنیم که در ابتدا قبول نکردیم اما این هزینه سنگین را پرداخت کردیم و بعد ۱۰ سال ترغیب شدیم دخترم هم به همین روش متولد شود.

فاطمی نژاد با بیان اینکه دو فرزندم از هوش سرشاری برخوردار هستند، اضافه کرد: پسرم والیبالیست و تیمش مقام اول آورده است و دخترم ژیمناستیک کار است و بهترین رتبه را در این حوزه دارد.