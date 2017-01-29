یارمهربان با سیمرغ در مازندران پر می کشد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مازندران همزمان با روزهای پرشور و نشاط فجر، میزبان دو رویداد بینالمللی است، نمایشگاه بینالمللی کتاب و جشنواره بینالمللی فیلم فجر.
فجر امسال بیش از هرسال دیگر حال و هوای مازندران، فرهنگی و هنری میشود و همزمانی برپایی نمایشگاه کتاب و جشنواره فیلم فجر، بهار فرهنگ و هنر را در استان نوید میدهد. روزهای دهه فجر رویدادهای فرهنگی و هنری در مازندران برپا میشوند که از حیث اقبال عمومی و استقبال مردم، درصدر قرار دارند و با هیچ جشن دیگری قابلمقایسه نیستند.
مردمیترین رویدادهایی که با مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران رقم میخورند و زمینه نشاط و شادابی فرهنگی استان را فراهم میکنند. نمایشگاه بینالمللی کتاب مازندران و جشنواره فیلم فجر دو رویداد مهم و پرمخاطب فرهنگی و هنری استان در دهه فجر امسال محسوب میشوند که بیتردید در روزهای برگزاری توجه بسیاری از خانوادهها را به خود معطوف خواهند کرد.
جشنواره بینالمللی کتاب با مخاطب نیم میلیون نفری بزرگترین رویداد فرهنگی مازندران محسوب میشود که در فضای کنونی جامعه کتاب را در سبد خانوار جای میدهد
جشنواره بینالمللی کتاب با مخاطب نیم میلیون نفری بزرگترین رویداد فرهنگی مازندران محسوب میشود که در فضای کنونی جامعه کتاب را در سبد خانوار جای میدهد، نمایشگاهی که امسال کیفتی تر و در مکانی با امکانات بهتر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
جشنواره فیلم فجر هم در استانهای کشور برگزار میشود تا مهمترین رویداد سینمای ایران تنها مختص به پایتخت نباشد از اینرو سیمرغ امسال در مازندران به پرواز درمیآید تا برای صندلیهای سینما سپهر ساری روزهای خاطرهانگیز و پرمشتری رقم بخورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ناشرانی از ۳۰ کشور جهان در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مازندران شرکت میکنند اظهار داشت: درمجموع تاکنون ۶۴۵ ناشر داخلی و خارجی برای شرکت در این نمایشگاه ثبتنام کردهاند.
احد جاودانی زمان برپایی نمایشگاه بینالمللی کتاب مازندران ۱۶ تا ۲۱ ماه بهمن در مجتمع نیاوران واقع در کیلومتر سه جاده ساری - قائمشهر اعلام و اضافه کرد: این نمایشگاه با ۳۰۰ غرفه و بیش از ۷۰ هزار عنوان کتاب پذیرای علاقهمندان به یار مهربان خواهد بود.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که بازدیدکنندگان در نمایشگاههای قبلی کتاب مازندران داشتند، نبود مکان مشخص و متمرکز برای یافتن کتاب موردعلاقهشان بود و برای این کار باید تمامی غرفهها را میگشتند.
به گفته جاودانی، ایجاد سامانه متمرکز اطلاعرسانی در ورودی محل برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مازندران یکی از وجوه تمایز نمایشگاه امسال با ۱۲ نمایشگاه قبلی است و این سامانه جستوجوی آسان کتاب موردعلاقه برای بازدیدکنندگان را آسان میکند.
علاقهمندان و دوستداران مطالعه و کتاب امسال میتوانند قبل از حضور در نمایشگاه از عرضه کتابهای موردعلاقه خود در آن آگاه شوند، فهرست تمامی کتابهایی که در نمایشگاه عرضه میشود، قبل از آغاز به کار نمایشگاه در سامانه موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران درج خواهد شد و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به این سامانه و جستوجو، از عرضه کتاب موردعلاقه خود اطلاع یابند.
این روش به دوستداران کتاب امکان میدهد تا از منزل، محل کار و یا هرجایی که اینترنت دسترسی دارند از طریق سامانه موسسه نمایشگاههای فرهنگی، به فهرست کتابهای عرضهشده در نمایشگاه بینالمللی مازندران دسترسی یابند و در صورت وجود کتاب موردنظر برای خرید آن به محل نمایشگاه بیایند.
سیمرغ جشنواره بینالمللی فیلم فجر امسال در آسمان ساری به پرواز درمیآید و ازاینرو، پیشفروش اینترنتی بلیتهای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از هفتم بهمن آغاز شد و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت نسبت به خرید اینترنتی بلیت سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اقدام کنند.
امسال مازندرانیها مازندرانیها میتوانند ۱۶ فیلم جشنواره را در سینما سپهر ساری به نظاره بنشینند
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر همزمان از ۱۴ تا ۲۱ بهمن در سینما سپهر ساری برگزار میشود و امسال مازندرانیها مازندرانیها میتوانند ۱۶ فیلم جشنواره را در سینما سپهر ساری به نظاره بنشینند.
عباس زارع معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این زمینه به خبرنگار مهر میگوید: زیر سقف دودی، ماجان، دریاچه ماهی، خفگی، ایتالیا ایتالیا، سد معبر،۲۱ روز بعد، مادری، رگ خواب، پشت دیوار سکوت، اشنوگل، کارگر ساده نیازمندیم، شماره ۱۷ سهیلا، ایستگاه اتمسفر، آباجان ورهایی از بهشت فیلمهای اکران شده در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در مازندران خواهد بود.
بهمنماه در مازندران بیش از هرزمان دیگر رنگ و بوی فرهنگ دارد و همزمان با هفته پایانی، نمایشگاه مطبوعات مازندران با حضور فعالان رسانهای برپا میشود.
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