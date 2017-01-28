راه۱۵۰ روستای شهرستان اهر به دلیل بارش برف سنگین همچنان مسدود است

قاسم قمری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جاده ها و راه های ارتباطی روستاهای شهرستان اهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه حجم برف در برخی نقاط جاده ها به بیش از نیم متر می رسد ولی ۳۰ دستگاه سنگین و نیمه سنگین اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اهر در ۵ اکیپ و ۷۰ نفر پرسنل به نمک پاشی و برف روبی محورهای مواصلاتی و روستایی مشغول هستند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اهر با اشاره به اینکه از مجموع ۲۵۰ روستای محاصره در برف شهرستان اهر راه ۱۰۰ روستا بازگشایی شد، افزود: در حال حاضر راه ارتباطی ۱۵۰ روستای شهرستان اهر به دلیل بارش برف سنگین همچنان مسدود است.

قمری بابیان اینکه از شدت بارش برف و کولاک در گردنه های برف گیر شهرستان اهر کاسته شده است، گفت: تمامی اکیپ های راهداری از بدو شروع بارش ها تاکنون محورهای مواصلاتی را برف روبی و نمک پاشی می کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهروندان و مسافران از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند، یادآور شد: کسانی که قصد تردد در جاده ها را دارند بایستی از داشتن زنجیر چرخ و سالن بودن خودرو اطمینان حاصل کرده و قبل از حرکت با شماره گیری ۱۴۱ از وضعیت راه ها اطلاع یابند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اهر در پایان از نجات یک زن باردار در این شهرستان خبر داد، خاطرنشان کرد: پس از اطلاع از وضعیت یک مادر باردار در روستای کسانق با همکاری راهداران و دستگاه های امدادرسان نسبت به نجات این مادرباردار اقدام کردیم.