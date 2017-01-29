خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: با وجود اینکه در چله بزرگ بارش چندروزه برف کوبنده بود و تا یک هفته در زندگی شهرنشینها اختلال ایجاد کرد اما کشاورزان خرسند از رحمت الهی بودند.
همین چند وقت پیش بود که به مدت یک ماه آسمان مایه حیات را از اراضی کشاورزی دریغ کرد تا جایی که کشاورزان از وضعیت تولیدات سال آینده خود نگران شدند و دعاها برای بارش آغاز شد. بارشهای چند روز گذشته اما موجی از امیدواری را در بین کشاورزان به دنبال داشته و مایه حیات در زمینهایی که میرفت تا دچار کمآبی شود، روانه شده است.
امیدواری برای افزایش محصول گندم
یکی از کشاورزان اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: با بارش برف زمستانی درست در زمانی که ریشه محصولات کشاورزی در حال شکلگیری است میتوان به کیفیت مطلوب در تولیدات رسید.
بهنام بایرامی تصریح کرد: بهترین زمان بارش برف و باران از آبان ماه تا پایان اسفند ماه است و بارشهای چند روز اخیر تأثیرات قابلتوجهی در کیفیت محصولات زراعی سال آینده خواهد داشت.
وی افزود: زمانی که برف میبارد محصولاتی از جمله گندم و جو با ریشه قویتری رشد کرده و در مقایسه با زمانی که کمتر با برف آب آن تأمین شده است، میزان محصولات ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند.
کشاورز اردبیلی تأکید کرد: هر چند امسال میزان بارشها اندک بود اما ما شاکر بارشهای اخیر هستیم و امیدواریم تأثیر آن در بهبود کیفی تولیدات را مشاهده کنیم.
بهترین زمان بارش برف و باران از آبان ماه تا پایان اسفند ماه است و بارشهای چند روز اخیر تأثیرات قابلتوجهی در کیفیت محصولات زراعی سال آینده خواهد داشتدر عین حال مدیرکل هواشناسی استان اردبیل نیز در خصوص تأثیرات بارشهای زمستانی تأکید کرد: هر قدر میزان بارش برف افزایش پیدا کند میتواند به افزایش منابع آبی و بهبود کشاورزی منجر شود.
علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: میزان بارش استان از یک مهرماه تا هشت بهمنماه ۱۲۹ میلیمتر است که در سال گذشته ۱۸۷ میلیمتر و در دوره آماری بلندمدت ۱۲۵ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.
وی افزود: با افت محسوس بارش در دیماه بارشهای اخیر در بهمنماه موجی از شادی را در بین کشاورزان اردبیلی به دنبال دارد.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: همهساله به تجربه ثابت شده است که با بارش مناسب در زمستان کیفیت محصولات گندم، جو و انواع علوفه افزایش مییابد.
برف آفات را میشورد و میبرد
سرمای سوزناک زمستان برای شهرنشینان شاید کمی غیرقابلتحمل باشد. غافل از اینکه این سرما یا به عبارتی «شاخدا» میتواند آفات مزارع را از بین ببرد.
کشاورز اردبیلی در این خصوص تصریح کرد: بارش به موقع برف میتواند انواع بیماریها را از زمین زراعی از بین ببرد و زمین مرطوب اجازه رشد و شیوع آفات را نمیدهد.
بایرامی تأکید کرد: زمانی که در دی و بهمن و حتی تا پایان اسفند برف زمینهای زراعی را سیراب میکند بسیاری از بیماریها نیز در محصولات از بین میرود و کشاورزان امیدوارند بارش برف تا پایان زمستان ادامه پیدا کند.
به عقیده رئیس جهاد کشاورزی استان نیز مهمترین تأثیر بارش برف زمستانی در کیفیت محصولات از بین رفتن آفات آن است.
عدیل سروی به خبرنگار مهر گفت: هر چند بارشهای زراعی اردبیل کاهش یافته و به نسبت سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کاهش را شاهد هستیم اما فواید بارشهای چند روز اخیر قابل توجه است.
وی افزود: بعد از طی هوای گرم، هوای سرد میتواند به کیفیت محصولات کمک کرده و علاوه بر این یخبندان و یخ آب موجب کاهش آفات شود.
نجات اراضی دیم از مرگ تدریجی
رئیس جهاد کشاورزی استان به فواید دیگر بارشها در تأمین منابع آبی زمین نیز اشاره کرد و گفت: در واقع بارشهای به موقع فصل زمستان میتواند به ذخایر آبی کمک کند.
به گفته سروی کل اراضی کشاورزی استان ۷۷۸ هزار هکتار است و اردبیل رتبه اول در کاربری اراضی کشاورزی کشور را دارا است.
وی افزود: از این میزان تنها ۲۱۵ هزار هکتار آبی و مابقی به عبارتی ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم، ۳۸ هزار هکتار باغ و ۶۳ هزار هکتار جنگل است.
رئیس جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: بارشهای زمستانی در حکم آب حیات اراضی دیمی است و میتواند بخشی از ذخایر آن را حتی برای فصول بعدی تأمین کند.
بارشهای زمستانی در حکم آب حیات اراضی دیمی است و میتواند بخشی از ذخایر آب برای آن را حتی برای فصول بعدی تأمین کندسروی تنها زیان بارشهای زمستانی را زمان نامناسب و میزان ناکافی آن دانست و افزود: به عنوان مثال در نزدیکی بهار بعد از شکوفه زدن درختان بارشها ممکن است یخزدگی محصولات را به دنبال داشته باشد.
موضوعی که کشاورز اردبیلی نیز به آن تأکید کرد و گفت: در واقع زمانی که روییدنیها رشد خود را آغاز میکنند بارش ناغافل برف میتواند صدمات جبرانناپذیری داشته باشد.
به عقیده بایرامی در غیر این صورت بارش برف در هر میزانی که باشد رحمت خداوندی است و خیر و برکت برای اراضی کشاورزی به دنبال دارد.
استان اردبیل با وجود اینکه ۱.۰۹ درصد از مساحت کشور را شامل میشود اما تولیدکننده چهار درصد از محصولات کشاورزی کشور است. نیمی از مردم استان اردبیل با مشاغل کشاورزی و مشاغل مرتبط با کشاورزی امرارمعاش میکنند و در واقع معیشت آن ها بسته به برکت محصولات تولیدی دارد.
هر دانه برف امیدی است در دل کشاورز اردبیلی تا قطره قطره حیاتی شود در رگ و ریشه محصول. محصولی که سفره من و شما را آراسته است.
نظر شما