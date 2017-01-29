امحای کالاهای قاچاق به ارزش ۵۸ میلیارد ریال در زنجان

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از امحای ۵۸ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق طی ۵ نوبت در استان زنجان طی۱۰ ماهه سالجاری خبر داد و اظهار کرد: براساس دستور مقام معظم رهبری درخصوص برخورد قاطع با عاملین قاچاق و آتش زدن کالاهای قاچاق مکشوفه ،تعزیرات حکومتی استان زنجان ضمن رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های قاچاق واصله ،تشکیل جلسات رسیدگی و صدور آراء مقتضی ،پس از قطعیت احکام نسبت به صدور دستور امحا کالاهای قاچاق مکشوفه اقدا م می نماید.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت:مهمترین کالاهای معدوم شده شامل امحاء ۱۶ میلیون و ۷۴۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال،امحاء ۶ تن گردوی خارجی قاچاق ،امحاء ۵۰۰ کیلو برنج قاچاق ،۵۵۴ کیلوگرم خامه که طبق نظریه دانشگاه علوم پزشکی غیر قابل مصرف انسانی می باشد.

ممیزی تاکید کرد: در این میان ۴۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتال قاچاق و ۹۵۷۶ قوطی نوشیدنی انرژی زا وانواع لوازم آرایشی و بهداشتی ،کیف و کفش و البسه تاناکورادر ۱۰ ماهه سالجاری در استان امحاء شده است.

وی افزود:وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان از جمله وظایف این اداره اعلام کرد.

ممیزی افزود: این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد.