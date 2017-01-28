مراغه میزبان چهارمین جشنواره استانی مشق مهر

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر خوشنویسی‌، گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در زمینه معرفی سیره پیامبر اکرم (ص) و جایگاه ولایت و امامت‌، ایجاد بستر رقابت بین هنرمندان خوشنویس استان و نیز تبادل تجربیات و دستاوردهای هنری بین هنرمندان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در زمینه های مختلف از جمله آیات، روایات، احادیث و متون نظم و نثر با مفاهیم مرتبط با مبعث رسول اکرم (ص)، ولایت و امامت، ایثار و شهادت، عفاف و حجاب و اقتصاد مقاومتی در رشته‌ های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث به پست الکترونیکی دبیرخانه این جشنواره به آدرس maraghehcalligraphers@gmail.com به دبیرخانه این جشنواره ارائه دهند.

پس از انتخاب آثار راه یافته به جشنواره و اعلام آن توسط دبیرخانه، اصل آثار انتخابی نیزباید توسط خالقان آثار برای شرکت در جشنواره تا ۲۵ اسفند سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه تحویل شود.

نمایشگاه این جشنواره هنری سوم تا دهم اردیبهشت و مراسم معرفی و تجلیل از برترین های جشنواره سوم اردیبهشت سال آینده، همزمان با سالروز مبعث پیامبر(ص) در تالار عبدالقادر مراغی این شهرستان برگزار می شود.

گفتنی است در آیین جشنواره هنری مشق مهر از زحمات و دستاوردهای این استاد هنر به عنوان یکی از پایه گذاران انجمن خوشنویسان این شهرستان نیز تجلیل می شود.