حضور تیم ملی آمریکا در ایران منتفی شد/ دغدغه جدید اتحادیه کشتی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد سال ۲۰۱۷ قرار است به میزبانی ایران در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در سالن تختی شهر کرمانشاه برگزار شود. این در حالیست که با توجه به سنت همیشگی اتحادیه جهانی کشتی، ۸ تیم برتر دنیا با توجه به آیتم های مختلف از جمله عملکرد و عناوین کسب شده در سال ۲۰۱۶ در این آوردگاه بین‌المللی به میدان خواهند رفت.

بر این اساس، چندی پیش اتحادیه جهانی نیز اعلام کرد کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، آمریکا، گرجستان، آذربایجان، هند و مغولستان مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۱۷ ایران را دارند و این تیمها با قرار گرفتن در دو گروه چهار تیمی طی دو روز به مصاف هم خواهند رفت.

با توجه به اسامی تیم های ذکر شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی،‌ تیم آمریکا نیز مانند هر سال به عنوان یکی از مدعیان اصلی به این رقابتها دعوت شد تا در مصاف با دو قطب کشتی جهان، یعنی ایران و روسیه،‌ تنور این رقابتها را گرم کند. البته اتحادیه جهانی هم طبق سیاست های خود قصد دارد با هدف ابقای کشتی در بازیهای المپیک حداکثر استفاده از این مسابقات را ببرد و مانور تبلیغاتی و رسانه ای گسترده ای در حاشیه رویارویی این تیمهای قدرتمند انجام دهد.

تا این بخش از روند برگزاری جام جهانی، همه چیز طبیعی و طبق برنامه پیش می رود و مشکل خاصی به چشم نمی خورد،‌ اما تصمیم تبعیض‌آمیز اخیر دولت آمریکا در ایجاد محدودیت سفر به آن کشور ،‌ بسیاری از تعاملات و معادلات را بر هم خواهد زد.

در حالیکه دولت آمریکا به تازگی با دستور و تصمیم مستقیم دونالد ترامپ محدودیت های جنجالی و تبعیض‌آمیزی را نسبت به تبعه چند کشور از جمله ایران به آمریکا را قائل شده، ‌وزارت امور خارجه کشورمان نیز با اعمال سیاست های متقابل، سعی در برخورد با این رفتار غیر منطقی آمریکایی ها را دارد. وزارت امور خارجه در بخشی از بیانیه اخیر خود صراحتا اعلام کرده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از حرمت و شأن تمامی آحاد ملت بزرگ ایران در داخل و خارج از کشور، با رصد دقیق آثار کوتاه و میان مدت تصمیم دولت ایالات متحده بر اتباع ایران، اقدامات متناسب حقوقی، کنسولی و سیاسی معمول خواهد داشت و ضمن احترام به مردم آمریکا و تمایز میان آنها و سیاست های خصمانه دولت ایالات متحده، برای حمایت از حقوق شهروندان خود تا زمان برطرف شدن محدودیت های توهین آمیز ایالات متحده علیه اتباع ایران، اصل عمل متقابل را اجرا می نماید. به منظور نظارت بر اجرای این تصمیم و اتخاذ تدبیرهای مناسب و منطبق با منافع ملی در شرایط ویژه، سازوکاری با حضور دستگاه های ذیربط در وزارت امور خارجه ایجاد شده است.»

طبیعتا با اجرایی شدن این سیاست فکورانه و رفتار متقابل دولتمردان کشورمان، صدور ویزا و ‌سفر کشتی گیران آمریکایی به ایران هم منتفی شده و می توان از هم اکنون رقابتهای جام جهانی را با غیبت یکی از مدعیان اصلی آن تصور کرد.

بر این اساس هیچ بعید نیست اتحادیه جهانی کشتی هم با قطعیت این موضوع تا روزهای آتی به فکر چاره و جایگزین کردن تیمی دیگر به جای آمریکا در جام جهانی ۲۰۱۷ ایران بیافتد که البته بعید به نظر می رسد،‌ اتحادیه جهانی در برخورد با این مورد، به فکر تغییر کشور میزبان و یا به اصطلاح پاک کردن صورت‌مساله باشد.