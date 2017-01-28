شهروندان دوتابعیتی نیز مشمول فرمان «ممنوعیت صدور روادید» می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «وال استریت ژورنال»، وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که طبق دستور اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور مبنی بر «ممنوعیت صدور روادید» برای شهروندان هفت کشور مسلمان ایران، سوریه، عراق، سودان،‌ سومالی، لیبی و یمن به مدت ۹۰ روز؛ شهروندان دوتابعیتی که تبعه یکی از هفت کشور مذکور باشند نیز از ورود به خاک آمریکا منع می شوند.

این بیانیه متذکر شد که قانون مزبور در مورد آن دسته از شهروندان دوتابعیتی قابل اجراست که اصالتاً اهل یکی از هفت کشور مذکور هستند، اما با گذرنامه کشور ثانی (تابعیت دوم) قصد سفر به آمریکا را دارند.

به گفته یک مقام آمریکایی، این قانون بدان معناست که به عنوان مثال، ورود یک تبعه عراقی با گذرنامه انگلیسی به خاک آمریکا ممنوع خواهد بود. شایان ذکر است که افراد برخوردار از تابعیت انگلیسی در حالت عادی برای ورود به آمریکا نیازی به روادید ندارند.

در این بیانیه آمده است: «مسافرانی که تابعیت یا تابعیت دوگانه آنها یکی از این هفت کشور مسلمان است، به مدت ۹۰ روز اجازه ورود به آمریکا را نخواهند یافت و روادید مهاجرتی یا غیرمهاجرتی برای آنها صادر نخواهد شد. در این بازه زمانی ۹۰ روزه، وقت مصاحبه روادید به شهروندان کشورهای مذکور داده نخواهد شد».

شایان ذکر است که رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک دستور اجرایی را به امضاء رساند که ورود شهروندان سوریه و شش کشور مسلمان دیگر از جمله ایران را به آمریکا به مدت ۹۰ روز ممنوع ساخت.