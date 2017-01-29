بازنگری رشته محل های دانشگاه آزاد در شرایط جدید

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت بررسی رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در خصوص رشته های دانشگاه آزاد، این دانشگاه براساس مجوزی که ارایه شده بود پیش می رود.

وی ادامه داد: امیدواریم در شرایط جدید با یک سرعت عمل بالاتری بتوانیم به درخواست های دانشگاه آزاد درباره رشته مقطع های مورد نظر آنها بپردازیم.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: تا کنون مجوز ۴ هزار و ۶۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد برای یک بار پذیرش در سال ۹۵ به این دانشگاه ارایه شده است.

وی ادامه داد: برای ادامه کار مذاکره ای در پیش رو داریم که امیدواریم به زودی انجام داده و نتایج آن را متعاقبا اعلام کنیم.