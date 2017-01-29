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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۹

معاون وزرت علوم خبر داد:

بازنگری رشته محل های دانشگاه آزاد در شرایط جدید

بازنگری رشته محل های دانشگاه آزاد در شرایط جدید

معاون آموزشی وزارت علوم درباره بازنگری رشته محل های دانشگاه آزاد در شرایط جدید این دانشگاه توضیحاتی را ارایه کرد.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت بررسی رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در خصوص رشته های دانشگاه آزاد، این دانشگاه براساس مجوزی که ارایه شده بود پیش می رود.

وی ادامه داد: امیدواریم در شرایط جدید با یک سرعت عمل بالاتری بتوانیم به درخواست های دانشگاه آزاد درباره رشته مقطع های مورد نظر آنها بپردازیم.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: تا کنون مجوز ۴ هزار و ۶۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد برای یک بار پذیرش در سال ۹۵ به این دانشگاه ارایه شده است.

وی ادامه داد: برای ادامه کار مذاکره ای در پیش رو داریم که امیدواریم به زودی انجام داده و نتایج آن را متعاقبا اعلام کنیم.

کد مطلب 3890197
زهرا سیفی

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