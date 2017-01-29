مؤلفه حمایت از تولید داخلی مبارزه عملی با قاچاق کالا است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کالاهای سلامت محور در شهرستان قروه با حضور مسئولان استانی، اظهار داشت: یکی از مؤلفه های حمایت از سرمایه گذاری در سال اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق کالا می باشد و این مهم نخستین تأثیر را بر اقتصاد کشور و تولید داخلی می گذارد و سرمایه ها و منابع کشور را از چرخه تولید خارج کرده و توان رقابت را از بین می برد.

به گفته وی در بحث قاچاق کالا از طرفی جامعه و از طرفی مسئولان آن طور که باید به آگاهی کامل در خصوص مضرات و آسیب های آن نرسیده اند لذا در این زمینه باید آموزش های اساسی و مستمر توسط کارشناسان متولی صورت گیرد.

کولانی با بیان اینکه نگاه به پیشگیری باید مثبت شود و اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد، افزود: باید مردم را در خصوص آسیب های قاچاق کالا و تأثیر آن بر اقتصاد و سلامت، افزایش بیکاری و نفوذ فقر و ... آگاه کنیم.

وی نبود تعادل بین تقاضا و عرضه، وجود خلاء قانونی برای برخورد جدی، ارزان بودن سوخت در کشور و ترغیب قاچاقچی برای این مسئله را از جمله معضلات قاچاق کالا در کشور دانست و بر فرهنگ سازی و آموزش اصولی و آگاه کردن مردم برای دفاع از حق و حقوق شهروندی خود تأکید کرد.