ساماندهی مراکز توزیع کالاهای سلامت راهکار مبارزه باقاچاق کالا است

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز حسن زاده شامگاه شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کالاهای سلامت محور در شهرستان قروه اظهار داشت: بحث قاچاق کالا در وهله نخست اقتصاد جامعه را هدف قرار داده و با چالش مواجه می کند و در این میان آسیب هایی که قاچاق کالاهای سلامت محور وارد می کنند باعث افزایش هزینه های درمان و اجتماعی می شوند.

به گفته وی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا باید آموزش ها در اولویت قرار گیرد و به صورت جدی در حوزه قاچاق دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و بهداشتی و مکمل های ورزشی ورود پیدا کرده و بدانیم که تا زمانی تقاضا باشد عرضه هم خواهد بود که این مسئله با آموزش های همگانی قابل حل و رفع می باشد.

حسن زاده از قاچاق و غیرقانونی بودن ۸۰ درصد محصولات در بازار با تقلبی بودن ۵۰ درصد آن خبر داد و از پایین آمدن سن مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی ابراز نگرانی کرد.

وی با بیان اینکه امروزه گردشگری سلامت در تمام دنیا مطرح است، افزود: این مهم می تواند به عنوان جنگ نرمی دیگر به حساب آمده و با میکروب و ویروس جامعه ای را مبتلا کرد لذا حمایت از کالاهای سلامت محور باید اولویت اجتماع و جامعه باشد.

حسن زاده راهکار مبارزه اصولی با قاچاق کالا را به خصوص در حوزه مواد خوراکی و آرایشی و بهداشتی ساماندهی شرکت های توزیع دانست و تصریح کرد: این چرخه باید از بالا به پایین کنترل شود چرا که ساماندهی مراکز بالا برخورد در سطوح پایین تر را کمتر می کند.

وی در پایان از جداسازی کالاهای سلامت محور در حوزه کوله بری و نبود مجوزی از مرزهای رسمی برای واردات این محصولات خبر داد و گفت: انتظار می رود که با نظارت های مناسب از توزیع این گونه کالاها در سطح جامعه جلوگیری شود.