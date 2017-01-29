دهه فجر متلعق به جریان فکری و حزب خاصی نیست

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا آشناگر شامگاه شنبه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دهه فجر استان که در سالن شهدای دولت تشکیل شد، بربازگو کردن وقایع انقلاب برای نسل جدید تاکید کرد و گفت: جوانان ونوجوانان نسل سوم و چهارم انقلاب باید از فضای قبل از و ابتدای انقلاب آشنا شوند تا بیشتر قدر این انقلاب را بدانند.

وی عنوان کرد: یکی از مباحث حائزاهمیت دراین ایام بیان دستاوردهای انقلاب برای کودکان، نوجوانان وجوانان توسط سخنرانان برنامه های مختلف است تا این قشر با اهداف و چگونگی شکل گیری انقلاب آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی با بیان اینکه دهه فجر متعلق به آحاد مردم است و مربوط به هیچ حزب و جریان سیاسی خاصی نیست، عنوان کرد: این ایام متعلق به امت اسلامی است و کسی حق بهره برداری سیاسی از آن را ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان انقلاب اسلامی را بزرگترین اتفاق تاریخ معاصر کشورمان ذکر کرد و افزود: تمامی دستگاه های اجرایی باید در برنامه های خود در دهه مبارک فجر ایجاد فضای پراز شادی ونشاط را ایجاد کنند.

آشناگر عنوان کرد: نباید اقدامات انجام شده توسط دولت را نادیده گرفت بلکه باید آن چیزی که انجام شده است به آگاهی مردم رسانده شود و اگر مشکلاتی هم وجود دارد صادقانه به آنان منعکس کرد.

وی اعلام کرد: در دهه فجر امسال در استان کردستان، بیش از ۳ هزار برنامه در قالب های مختلف قرآنی، علمی، فرهنگی، نمایشگاهی، رسانه ای، کلنگ زنی و افتتاح پروژه ها اجرا خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر وروستا اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین رسالت ها ما ایجاد فضای حضور حداکثر مردم در این عرصه سرنوشت ساز است.

وی با اشاره به اینکه مردم استان در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته بیشترین مشارکت را داشتند، یادآورشد: ایجاد شور و نشاط لازم برای مشارکت مردم باید در دستور کار همه مسئولان باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با بیان اینکه امید به آینده به معنای استحکام نظام است، بیان کرد: امیدی که در دل مردم کاشته شده است باید شعله ور کرد.