معرفی ۱۶۹ پرونده بهداشتی و غذایی به تعزیرات حکومتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر اسلامی نیا شامگاه شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کالاهای سلامت محور در شهرستان قروه به آمار عملکرد ده ماهه سال جاری در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور در دو بخش روتین و گشت مشترک پرداخت و اظهار داشت: در بخش روتین تعداد بازدید از مراکز عرضه و پخش وسایل آرایشی و بهداشتی ۷۴۸ مورد و مراکز عرضه و پخش محصولات غذایی ۵۷ هزار و ۹۶۱ مورد بوده است.

وی تعداد بازرسی های گشت مشترک از سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق را هزار و ۳۸۹ مورد، بازرسی از سطح عرضه محصولات غذایی قاچاق را ۲۳۷ مورد، بازرسی از داروخانه های خصوصی، دولتی و شرکت های توزیع دارو را هزار و ۵۱۵ مورد، بازرسی از سطح عرضه محصولات عطاری و مراکز فروش مکمل و باشگاه های ورزشی را ۴۳۰ مورد، بازرسی از سطح عرضه و پخش ملزومات و تجهیزات پزشکی قاچاق را ۵۵ مورد اعلام کرد.

اسلامی نیا از کشف تعداد ۶ هزار و ۶۱۴ کالای قاچاق آرایشی و بهداشتی به ارزش ۴۹۲ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۳۰۰ ریال، تعداد دو هزار و ۸۰۸ کالای قاچاق مواد غذایی به ارزش ۵۳۳ میلیون و ۹۴۴ هزار ریال، ۴۰ قلم داروی قاچاق به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۳۲۲ هزار ریال و دو دستگاه تجهیزات پزشکی قاچاق به ازرش ۳ میلیون ریال خبر داد.

به گفته وی تعداد پرونده های معرفی شده به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ۱۶۹ فقره، کارشناسی پرونده های قاچاق غذایی، آرایشی و بهداشتی اموال تملیکی ۳۲۰ مورد، نمونه برداری از محصولات قاچاق غذایی، آرایشی و بهداشتی در انبار اموال تملیکی ۵۸۰ مورد بوده است.