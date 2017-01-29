تربیت صحیح نسل آینده راهکار جایگزین برخوردهای قهرآمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی شامگاه شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کالاهای سلامت محور در شهرستان قروه اظهار داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ارگان های متولی فرهنگ و آموزش باید به صورت جدی وارد کار شوند چرا که تمامی نسل های آینده نیازمند بدنه ای آموزشی و فرهنگی هستند.

وی از تأثیر بسیار بالای آموزش و پرورش بر تربیت سرمایه های اجتماعی گفت و آن را راهکاری جایگزین برای برخوردهای چکشی و قهرآمیز در آینده عنوان کرد و گفت: تا زمانی که زنجیرها و محدودیت ها ذهنی نشود همه کارها و برنامه ها مسکنی و مقطعی است.

به گفته خداویسی در امر بررسی قاچاق کالا پیشگیری ۷۰ درصد کار را در دست دارد و مبارزه به ۳۰ درصد می رسد و باید دانست که این ۳۰ درصد شعاری بیش نیست و اینجا در پیشگیری است که می توان وارد کار شد و عمل کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید بر دانه درشت ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا تمرکز شود، افزود: باید به گونه ای عمل شود که به جای شعار و حرف های غیرواقعی جامعه را به سمت روشن سازی ببریم و راهکارهای اساسی داشته باشیم.

خداویسی با اشاره به حادثه پلاسکو، تصریح کرد: قطعاً حادثه های بدتری از این فاجعه در حال رخ دادن است و پیشگیری از این حادثه ها نیازمند هوشیاری و تمرکز بر ریشه های کار است.

وی با بیان اینکه امروزه وقتی بحث قاچاق مطرح می شود همه نگاه ها به سمت کوله بری است، یادآور شد: هرچند این نگاه های غیراصولی در حال کمرنگ شدن است اما باید دانست که کوله بران قاچاقچی نیستند و برای فهم بهتر این موضوع نیازمند یک بازبینی اصولی در ریشه های نفوذ کرده هستیم.

خداویسی در نهایت از آمدن قاضی تعزیرات به شهرستان قروه و رفع مشکلات در این زمینه در اسفندماه سال جاری خبر داد.