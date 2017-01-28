  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۳۶

با حضور اصحاب رسانه؛

ساخت مجموعه کمدی "هتل فامیلی" در کرمانشاه آغاز شد

ساخت مجموعه کمدی "هتل فامیلی" در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه- کار ساخت سریال ۱۵ قسمتی کمدی "هتل فامیلی" در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کار ساخت سریال طنز "هتل فامیلی" شامگاه شنبه با حضور مسئولان و اصحاب رسانه در هتل داریوش کرمانشاه آغاز شد.

 سعید قاسمی، کارگردان سریال "هتل فامیلی" در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموعه کمدی "هتل فامیلی" در ۱۵ قسمت در ایام نوروز بر روی آنتن شبکه زاگرس خواهد رفت.

وی با اشاره به آغاز کار ساخت این سریال کمدی در هتل داریوش کرمانشاه گفت: در هر قسمت از مجموعه کمدی "هتل فامیلی"، روایت یک ‌خانواده هتل‌دار پخش می‌شود که در هر قسمت یک مشکل اجتماعی در قالب طنز با درون مایه موسیقی کرمانشاه به تصویر کشیده می‌شود.

قاسمی گفت: سریال ۲۶ قسمتی دیگری نیز با موضوع مسائل اجتماعی در دستور کار صدا و سیما قرار دارد.

کد مطلب 3890205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها