ساخت مجموعه کمدی "هتل فامیلی" در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کار ساخت سریال طنز "هتل فامیلی" شامگاه شنبه با حضور مسئولان و اصحاب رسانه در هتل داریوش کرمانشاه آغاز شد.

سعید قاسمی، کارگردان سریال "هتل فامیلی" در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموعه کمدی "هتل فامیلی" در ۱۵ قسمت در ایام نوروز بر روی آنتن شبکه زاگرس خواهد رفت.

وی با اشاره به آغاز کار ساخت این سریال کمدی در هتل داریوش کرمانشاه گفت: در هر قسمت از مجموعه کمدی "هتل فامیلی"، روایت یک ‌خانواده هتل‌دار پخش می‌شود که در هر قسمت یک مشکل اجتماعی در قالب طنز با درون مایه موسیقی کرمانشاه به تصویر کشیده می‌شود.

قاسمی گفت: سریال ۲۶ قسمتی دیگری نیز با موضوع مسائل اجتماعی در دستور کار صدا و سیما قرار دارد.