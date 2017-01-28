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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۰۰

دستور رئیس جمهور مستعفی یمن برای انتقال پارلمان این کشور به «عدن»

دستور رئیس جمهور مستعفی یمن برای انتقال پارلمان این کشور به «عدن»

منابع خبری اعلام کردند که «عبد ربه منصور هادی» دستور داده است تا مقر پارلمان این کشور به «عدن» منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن روز شنبه طی حکمی دستور داد تا مقر پارلمان این کشور به عدن واقع در جنوب این کشور منتقل شود.

رئیس جمهور فراری یمن مدعی شده است که این تصمیم با توجه به اوضاع امنیتی و خطراتی که جان اعضای مجلس و عدم امکان آنها برای انجام وظایف قانونگذاری خود در صنعاء تهدید می کند، صورت گرفته است.

رئیس جمهور مستعفی یمن پیش از این نیز بانک مرکزی این کشور را به عدن منتقل کرده بود.

لازم به ذکر است که رژیم سعودی نزدیک به دو سال است با هدف باز گرداندن عبد ربه منصور هادی به قدرت، با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات سنگینی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.

کد مطلب 3890208

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