اتریش روادید ۳۰۰ ایرانی غیرمسلمان را باطل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت اتریش روز شنبه با ابطال روادید ۳۰۰ ایرانی غیرمسلمان، امید این افراد را که سعی داشتند از طریق این کشور اروپایی خود را به خاک آمریکا برسانند، به یأس بدل ساخت.

این اقدام دولت اتریش از پیامدهای زودهنگام تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای ممنوع ساختن ورود پناهجویان به این کشور است.

طبق یک برنامه ۲۷ ساله که با هدف کمک به یهودیان ساکن در اتحاد جماهیر شوروی سابق در کنگره آمریکا به تصویب رسید، اتریش تا همین اواخر به منزله ایستگاهی برای یهودیان، مسیحیان و بهائیان ایرانی بشمار می رفت که برای اسکان مجدد در آمریکا واجد شرایط شناخته می شدند.

مقامات آمریکا تاکنون با متقاضیان مهاجرت به آمریکا در کشور اتریش مصاحبه می کردند. اما طی روزهای اخیر، آمریکا «برنامه لاتنبرگ ایرانیان» را به حالت تعلیق در آورد. در مقابل، مقامات اتریش نیز مانع از ورود ایرانیان به خاک کشور خود شدند. هنوز مشخص نیست که این برنامه دقیقاً از چه زمانی دوباره به اجرا درخواهد آمد.

نتیجه اصلی فرمان «ممنوعیت صدور روادید» در آمریکا، وخیم شدن اوضاع برای مردمانی است که در گریز از جنگ و شکنجه و برای یافتن زندگی بهتر مهاجرت می کنند. طبق برآورد سازمان ملل، هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون پناهنده در سرتاسر دنیا وجود دارد.

«توماس اِشنوئل» سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش گفت که اقدام این کشور در لغو روادید ایرانیان غیرمسلمان پس از آن صورت گرفت که «مقامات آمریکایی اعلام کردند سفرهای آتی افرادی که از مقامات اتریشی و تحت لوای برنامه لاتنبرگ روادید ورود به آمریکا را دریافت می کنند، در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است».

طبق اطلاعات بدست آمده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت اتریش روادیدهای صادره برای متقاضیانی که هنوز خود را به اتریش نرسانده اند، «بطور الکترونیکی باطل کرده است». چنانچه این متقاضیان تلاش کنند تا خود را به هر طریق ممکن به اتریش برسانند، برای همیشه از ورود به این کشور اروپایی منع خواهند شد.

شایان ذکر است که نام این برنامه صدور روادید برای ایرانیان غیرمسلمان از نام سناتور پیشین آمریکا از ایالت نیوجرسی- «فرانک لاتنبرگ»- اقتباس شده است.

گفتنی است که اتریش با جمعیتی کمتر از ۹ میلیون نفر در تلاش برای اسکان و ادغام بیش از صدهزار مهاجری است که از سال ۲۰۱۵ به این کشور وارد شده اند.