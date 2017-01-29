۶۲ پرونده تخلف کالاهای دخانی و بهداشتی در قروه تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتشلو شامگاه شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کالاهای سلامت محور در شهرستان قروه با اشاره به عملکرد ده ماهه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، اظهار داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالای دخانی در سطح عرضه واحدهای صنفی ۴۰ مورد گشت مشترک، ۳۲۰ مورد بازرسی، ۵۳ فقره تشکیل پرونده و ضبط ۱۳۱ هزار و ۱۴۲ نخ سیگار به ارزش ۹۲ میلیون و ۶۹۶ هزار ریال بوده است.

وی از تعداد ۲۹ مورد گشت مشترک، ۱۴۴ مورد بازرسی، ۹ فقره تشکیل پرونده، ۱۳۹ قلم کالای ضبط شده به ارزش ۵ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال در حوزه مبارزه با قاچاق کالای بهداشتی و آرایشی در سطح عرضه واحدهای صنفی خبر داد.

در ادامه این نشست فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه از افزایش کشفیات ۴۴ درصدی سیگار، ۸۱ درصدی مشروبات الکلی، ۱۰۰ درصدی چای و پارچه، هزار و ۳۶ درصدی لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۴ درصدی سلاح جنگی، ۱۰۰ درصدی البسه، ۲۶ درصدی وسایل نقلیه توقیفی و ۵ درصدی در دستگیری متهمین نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

حسین رضا رشیدی تعداد پرونده های بالای صد میلیون تومان را با ۳۳ درصد افزایش دانست و افزود: ارزش ریالی کالای مکشوفه نسبت به سال گذشته به مبلغ ۲۳ میلیارد ریال با افزایش ۶۵ درصدی بوده است.

وی همچنین از کاهش کشفیات فرآورده های نفتی در حوزه حمل و نقل، وسایل صوتی و تصویری غیرمجاز و تلفن همراه، ۷ درصدی سلاح شکاری، ۴۰ درصدی دارو، ۱۴ درصدی پرونده های تشکیل شده گفت.