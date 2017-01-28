اولاند درباره «سیاست چرخش به درون» به «ترامپ» هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه روز شنبه در نخستین گفتگوی تلفنی و رسمی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود،‌ به وی در مورد اتخاذ «سیاست چرخش به درون» و «رویکرد حمایت از صنایع داخلی» که دارای پیامدهای اقتصادی و سیاسی است، هشدار داد.

طبق بیانیه منتشره از سوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه،‌ اولاند در این گفتگوی تلفنی به ترامپ گفت که «در یک جهان بی ثبات و نامعلوم، چرخش به درون به بن بست خواهد رسید».

رئیس جمهور فرانسه همچنین به ترامپ که پیشتر بدبینی خود را نسبت به سازمانهای بین المللی بیان کرده بود، اظهار داشت که «فرانسه به سازمان ملل متعهد است و ائتلاف نظامی ناتو نیز امری واجب و حیاتی است و اتحادیه اروپا باید تقویت شود».

اولاند که تنها چهار ماه تا پایان دوران ریاست جمهوری خود زمان دارد، گفت که تحریمهای روسیه تنها در صورتی لغو خواهند شد که وضعیت موجود در شرق اوکراین حل و فصل شود.

این در حالی است که ترامپ روز جمعه گفته بود که در حال بررسی امکانِ لغو تحریمهای آمریکا علیه مسکو است، و تأکید کرد که خواهان تحقق وعده انتخاباتی خود مبنی بر برقراری روابط بهتر با روسیه است.

رئیس جمهور فرانسه همچنین به ترامپ گفت که دموکراسیها تنها در صورت رعایت اصول دموکراتیک از جمله پذیرش پناهجویان مصون خواهند ماند.

گفتنی است که اوایل روز شنبه، فرانسه و آلمان نگرانی خود را از تصمیم ترامپ برای محدود ساختن پذیرش مهاجران و پناهجویان از برخی کشورهای مسلمان ابراز کردند.

اولاند همچنین خطاب به رهبران کشورهای جنوبی اروپا که در شهر «لیسبون» پایتخت پرتغال با یکدیگر دیدار کردند، گفت که دولت جدید آمریکا در حال حمایت و تشویق «پوپولیسم و حتی افراط گرایی» است و اینکه اروپا باید متحد بماند.