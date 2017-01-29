موضوع آرامستان نصیرآباد به صورت کارشناسی بررسی شود

سید محمد میرزمانی شهردار باغستان در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات انجام شده در خصوص موضوع آرامستان نصیر آباد اظهار داشت:بدون تردید مسئله آرامستان نصیر آباد از رخدادهای تلخی بود که باید به صورت کارشناسی و به دور از هر گونه حب و بغض مورد تحلیل و ارزیایی قرار گیرد.

میرزمانی گفت:متأسفانه برخی مطالب در خصوص آرامستان مذکور به نحوی غیر منصفانه و تأمل برانگیز طرح و منتشر شد که گویی برخی از این واقعه، به مثابه فرصتی برای سیاه نمایی و زیر سئوال بردن و متزلزل ساختن نظام مدیریتی کشور سود بردند.

وی افزود:خوشبختانه نگاه مسئولانه مدیران ارشد کشوری، استانی و شهرستانی به این موضوع حاوی دستاوردهای بسیار شایسته و موثری بود و به تدریج با طرح های متنوع و متعددی که در نصیرآباد اجرایی می شود، شاهد بهبود هر چه بیشتر زیر ساخت هایِ این منطقه خواهیم بود.

میرزمانی با اشاره به پیش بینی اعتبار۱۰ میلیارد ریالی برای ساماندهی و بهسازی آرامستان نصیر آباد گفت:طرح مذکور از مدت ها پیش از انعکاس موضوعِ گورخواب ها، تعریف و مصوب شد که اسناد و مدارک آن نیز موجود است و در صورت لزوم، امکان انتشار آن نیز وجود خواهد داشت.

وی گفت:ساماندهی و بهبود زیرساخت ها درآرامستان نصیر آباد، یکی از اولویت های مدیریت شهری باغستان به شمار می رود که تأمین روشنایی لازم برای این محدوده، گواهی است بر صحت این ادعا و در شرایطی این امکانات برای آن نقطه از نصیرآباد لحاظ شد که در ادوار گذشته، تأمین روشنایی آن نیز مغفول مانده بود.

شهردار باغستان عنوان کرد:در حال حاضر نیز اجرای پروژه زیرسازی برای آسفالت و جدول گذاری با هدف ایجاد لاین پیستِ دوچرخه سواری در نوار سبز مجاور آرامستان نصیرآباد کلید خورده است.

میرزمانی در خاتمه و تشریح مختصات پروژه مذکور یادآور شد:احداث فضای سبز، پیست دوچرخه سواری، آلاچیق و ایجاد فضای ورزشی و تفریحی با هدف بهبود کِیفی امکانات و زیباسازی سیمای شهری و بهره مندی شایسته ترِ مردم ساکن در این منطقه، مدنظر قرار گرفته است.