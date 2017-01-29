پراکندگی مراکز تصمیم گیری اثربخشی اعتبارات روستایی را کاهش می دهد

علی خوئینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه بنیاد مسکن استان تهران برای تحقق هر چه شایسته تر توسعه روستایی اظهار داشت:خوشبختانه در برنامه ششم توسعه نیز طرح های مطلوبی لحاظ شده که در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است و بدون تردید با اجرایی و عملیاتی شدن آن، گام های موثرتری در راستای حفظ روستاها برداشته خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران عنوان کرد:علیرغم تلاش ویژه ای که در حوزه روستایی انجام شده، اما در صورت اِعمال مدیریت واحد وکاهش پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم گیری در این حوزه(روستایی)، اثر بخشی اعتبارات تعیین شده نیز به میزان قابل توجهی ارتقا می یابد.

وی افزود:فرصت ایجاد شده برای توسعه مضاعف روستاها در برنامه ششم توسعه مغتنم است و با توأم شدن این ظرفیت ها با توان فنی و تجربه بالای بنیاد مسکن، حصول دستاوردهای فزاینده تر دور از دسترس نخواهد بود.

خوئینی عنوان کرد:مجموعه بنیاد مسکن از تجربه قابل توجهی در حوزه تهیه و اجرای طرح هادی و نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات روستایی برخوردار است که بدون تردید با نقش آفرینی هر چه بیشتر، به توفیقات موثر و مطلوب اثری نائل خواهیم شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران یادآور شد:برآوردها و مطالعات انجام شده موید این واقعیت است که در حال حاضر روستاهای استان تهران نیازمند اعتبارات عمرانی هر چه بیشتری است و امید آن داریم با گشایش هایی که در آینده حاصل می شود و دستورکارهای ویژه ای که دولت برای توسعه روستاها مد نظر قرار داده، افق و آینده درخشان تری در عرصه شکوفایی روستاها ایجاد شود.