ترامپ امروز با رهبران عربستان، امارات و کره جنوبی گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید طی بیانیه ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با رهبران عربستان، امارات و کره جنوبی گفتگو می کند.

در همین راستا، کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ روز یکشنبه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و رئیس جمهور کره جنوبی به صورت تلفنی گفتگو خواهد کرد.

این در حالی است که ترامپ روز شنبه نیز در تماس های تلفنی جداگانه، با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به رایزنی پرداخت.

کاخ سفید از مکالمه تلفنی بین ترامپ و پوتین به عنوان «گام مهم اولیه» در مسیر بهبود روابط دو جانبه بین دو کشور یاد کرد.