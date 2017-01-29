تکرار خشونت در بیمارستان ها/حمله پزشک به پرستار باردار

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه تلخ برای چندمین بار است که از سوی معدود پزشکانی رقم می خورد که با این رفتار غیر اخلاقی خودشان در مراکز درمانی، چهره خدوم و تلاشگر احاد جامعه پزشکی را در نزد مردم تخریب می کنند.

حمید چراغی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه تلخ حمله فیزیکی یک پزشک در یکی از بیمارستان های خصوصی پایتخت به شدت گلایه و انتقاد کرد.

وی گفت: یکی از ویژگی ها و معیارهای حائز اهمیت برای پیشرفت در هر جامعه و سازمانی، رعایت اخلاق است و تا زمانی که به مبانی اخلاقی پایبند نباشیم، در این مسیر با مشکلات و چالش هایی مواجه خواهیم شد که آسیب زا خواهند بود.

چراغی با گلایه از اینکه عده ای معدود و قلیل از پزشکان با زیرپا گذاشتن جنبه های اخلاقی در حرفه طبابت باعث شده اند چهره خدوم جامعه پزشکی تحت الشعاع قرار بگیرد، افزود: متاسفانه در برخوردهای فیزیکی معدود پزشکان با پرستاران در بیمارستان ها، هیچ مرجع و منبع رسیدگی وجود ندارد و همواره سعی کرده اند وقوع این قبیل اتفاقات ناگوار و تلخ را مسکوت نگه دارند و یا اینکه به دنبال کسب رضایت از پرستار بوده اند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به موارد متعدد حمله پزشک به پرستار در بیمارستان های دولتی و خصوصی، گفت: مورد اخیر که هفته گذشته در یکی از بیمارستان های خصوصی تهران رخ داده است، از همان رویکردهای بی توجهی به مشکلات پرستاری نشات می گیرد.

چراغی با اشاره به حمله پزشک به پرستار باردار که تنها به خاطر یک اشتباه لفظی صورت گرفته است، افزود: این قیل رفتارهای خشونت آمیز در محیط بیمارستان ها، جو بی پناه بودن پرستاران را القاء می کند.

وی ادامه داد: به عنوان نماینده صنفی پرستاران تهران، این موضوع را پیگیری و دنبال خواهم کرد و از تمامی پرستاران همکار درخواست می کنم در صورت بروز چنین مشکلاتی، موضوع را به سازمان نظام پرستاری و نیروی انتظامی اطلاع دهند تا بتوان از طریق مراجع قانونی و حقوقی، پیگیر بود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با تاکید بر اینکه عده ای قلیل از پزشکان چنین رفتارهای غیراخلاقی را از خود نشان می دهند، تصریح کرد: متاسفانه این تعداد اندک، باعث شده اند تا خدمات جامعه پزشکی تحت الشعاع این قبیل مسائل قرار بگیرد. در حالی که همگان خوب می دانیم، جامعه پزشکی کشور همواره تلاش کرده به مردم خدمت کند.

وی افزود: انتظار جامعه پرستاری کشور از رئیس سازمان نظام پزشکی و شخص وزیر بهداشت، این است که با چنین رفتارهای غیراخلاقی در مراکز درمانی به شدت برخورد کنند و اجازه ندهند، خدمات پزشکان قربانی این حرکات زشت و ناپسند گردد.

چراغی با اشاره به پرستار پرستار که مورد حمله پزشک قرار گرفته است، گفت: متاسفانه شرایطی بر بیمارستان ها حاکم است که باعث شده او عنوان کند که دیگر حاضر نیست به محل کارش باز گردد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، ایجاد احساس امنیت در محیط مراکز درمانی را نیازمند حمایت دستگاه های مسئول و قضائی دانست و افزود: تا زمانی که احساس امنیت در محیط کار فراهم نشود، شاهد بروز چنین رفتارهای غیر اخلاقی از سوی معدود پزشکان خواهیم بود.