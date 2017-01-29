آموزش های برگرفته از غرب مصیبت بزرگ دنیای اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ ریزش ها و رویش های انقلاب اسلامی شامگاه شنبه با سخنرانی حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در مسجد صاحب الزمان شهرستان پاکدشت و با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

عباسی در این همایش ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت: اهمیت اقتصاد مقاومتی و به سرانجام رساندن آن در کشور آنچنان مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها این موضوع را در فرمایشات خود بیان کردند.

رئیس اندیشکده یقین با تعریف اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی در تمامی عرصه های کشور قابل استفاده بوده و کاربرد فراوانی دارد.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم سازی بنای عمومی در تأمین نیازهای کشور است.

عباسی متذکر شد: اقتصاد مقاومتی می تواند ایران اسلامی را نه تنها از واردات بی نیاز کند، بلکه باعث رشد صادرات به دیگر کشورهای جهان شده و اقتصاد کشور را بیمه کند.

عباسی ادامه داد: عمده ترین مشکل کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه اشتغال است و با پرورش صحیح اقتصادمقاومتی آنگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، می توانیم باعث رشد چرخ های اقتصادی و در نتیجه اشتغال جوانان کشور شویم.

رئیس اندیشکده یقین با مهم ارزیابی کردن پیشبرد اقتصادمقاومتی و همراهی مردم و مسئولان کشور گفت: امروز جهانیان مشاهده می کنند که چگونه مبانی علم اقتصاد نظری شکست خورده و علوم انسانی که سالیان دراز از غرب گرفته شده و در دانشگاه های معتبر به ما آموزش می دهند، فاقد مبانی توحیدی است.

وی مطرح کرد: مصیبت بزرگی که دنیای اسلام با آن مواجه بوده، آموزش های برگرفته از غرب است اما رویش های انقلاب همان جوانان بصیر و انقلابی هستند که هم اکنون در حال تحصیل می باشند.