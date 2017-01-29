ضرورت دوری از نگاه حزبی در دهه فجر/انقلاب اسلامی متکی به مردم است

علی صادقی فرماندار شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت:۲۲ بهمن پیروزی ملتی ولایت مدار و ستمدیده بود که با عزمی راسخ و با گوش فرا دادن به منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، بر ظلم های رژیم شاهنشاهی پایان دادند.

صادقی ادامه داد: ایام الله دهه مبارک فجر نشانه متکی بودن و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیروزی انقلاب اسلامی یادآور ایثار، رشادت و شهادت طلبی مردم مظلوم ایران در مقابل ستم های بی پایان رژیم دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی بود.

در پیروزی انقلاب اسلامی گلوله بر گلوله پیروز نشد

وی افزود: اساس پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه نپذیرفتن تحقیر ملت شهید پرور ایران بود و این مردم انقلابی پس ازگذشت ۳۸ سال از استقرار نظام اسلامی در تمامی مراحل و راهپیمایی ها نشان داده اند که هیچ گاه در مقابل ابرقدرت ها سر تعظیم فرود نخواهندآورد و دشمنان و مستکبرین جهان بدانند که ملت بزرگ ایران را نشناخته‌اند.

صادقی متذکر شد: هدف انقلاب اسلامی استقرار احکام عزت‌آفرین و مسیر نجات بخش اسلام در این سرزمین بود، چرا که رژیم گذشته دین‌زدایی را دنبال می کرد اما مردم ایران به دنبال استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بودند.

فرماندار شهرستان پاکدشت افزود: در پیروزی انقلاب اسلامی گلوله بر گلوله پیروز نشد وگل جای گلوله را گرفت.

۲۲ بهمن به نام هیچ حزب و گروهی نیست

صادقی تأکید کرد: امام خمینی(ره) در زمانی هدایت مردم را به دوش گرفتند که رژیم شاه با تمام توان در حال سرکوب ندای آزادی بود و صدای امام و حمایت های بدون وقفه ملت مسلمان ایران، پیروزی را برای نظام رقم زد.

صادقی با بیان اهمیت انسجام در میان احزاب مختلف در برپایی جشن های انقلاب و راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داشت: هیچ گروه و حزبی حق ندارد ۲۲ بهمن را به نام خود ثبت کند، بلکه انقلاب با اتکا به نیروی مردمی و بدون هیچ قدرت خارجی به پیروزی رسید.

دهه مبارک فجرمتعلق به مردم است

وی تأکید کرد: ملت هوشیار ایران با هدایت های بنیانگذار انقلاب اسلامی مسیر صحیح انقلاب را پیدا کرده و به حرکت خود تا پیروزی کامل ادامه داد و به همین خاطر دهه مبارک فجرمتعلق به مردم است و هیچ کس حق ندارد انقلاب را متعلق به خود بداند.

صادقی یادآور شد: باید همه جناح‌ها، ‌احزاب و گروه‌ها نقش خود را در این جشن ملی به خوبی در شهرستان ایفا کنند.

فرماندار شهرستان پاکدشت ادامه داد: ۲۲ بهمن امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و باید همه جریان‌ها، احزاب، ‌گروه‌ها و تفکرهای مختلف در این راهپیمایی شرکت کنند.

وی تأکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مایه مباهات برای مسوولان و یأس برای دشمنان است و امیدواریم این حماسه به وحدت ‌و انسجام در شهرستان کمک کند تا در کنار این انسجام، همه باهم به فکر امروز و فردای کشور باشیم.

صادقی ضمن تقدیر و تشکر از احزاب و گروهای مختلف در خصوص اعلام آمادگی برای برگزاری جشن های انقلاب عنوان کرد: دولت یازدهم به انتقاد سازنده افتخار می‌کند و همه ما متعلق به ایران اسلامی هستیم و عذر خواهی در برابر مردم، فخری برای دولت تدبیر و امید و فرمانداری پاکدشت خواهد بود.

صادقی گفت:در دهه فجر نیز مردم پاکدشت پرشورتر از هر زمان دیگر برای ناامیدی استکبار جهانی به میدان خواهند آمد و این امر مایه مباهات این منطقه خواهد بود.